Papua Yeni Gine'de toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı

Ülke yönetiminin Pazartesi günü Birleşmiş Milletlere verdiği bilgiye göre Güney Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'nin dağlık kuzey bölgesinde Cuma günü meydana gelen heyelanda 2 bini aşkın insan canlı olarak toprak altında kaldı.

Papua Yeni Gine’de toprak kayması: 100'den fazla ölü

Ulusal Afet Merkezinden Lusete Laso Mana, BM'ye verdiği yazılı bilgide "Heyelan[ın] 2 bini aşkın insanı diri diri gömdü[ğünü]" bildirdi. Mana "[olay] binalarda, bostan ve tarlalarda büyük hasara yol açtı ve ülkenin ekonomik can damarı üzerinde büyük bir etkiye neden oldu." dedi.

Yazıda kurtarma çabalarının zorluklarla sürdüğü vurgulandı. "Bölgeye giden ana otoyolun kapandığı, kayaların altından akan sular ve arazinin kaymaya devam ederek hem kurtarma ekipleri hem hayatta kalanlar için süre giden tehlike oluşturması" nedeniyle zeminin dengesini kaybettiği belirtildi.

Avustralya'nın hemen kuzeyindeki yaklaşık 12 milyon nüfuslu ülkede, binlere varan kayıplara yol açan heyelan, birbirlerinden uzak yerleşimlerin zorlu ormanlık araziyle ayrıldığı bir bölgede meydana geldi. Bölge, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip Enga ilinde Çin-Kanada ortaklığınca işletilen Porgera altın madeninin yakınında. Kabilesel, etnik ve dilsel açıdan bölünmüş tropikal bir ülke olan Papua Yeni Gine, doğal kaynaklar açısından sahip olduğu zenginliğe karşın gelişme düzeyinin göreli yetersizliği nedeniyle özellikle sık tekrarlanan doğal afetler karşısında savunmasız.

Heyelan yerleşim bölgesini vurdu

Durumu yakından izleyen BM yetkilileri son tahminlere bakarak yardım ihtiyacının uzun vadeli ve karmaşık olacağını vurguluyor.

New York Times'ın haberine göre, BM Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Anne Mandal, "Durum[un], daha fazla kaybı azaltmak ve etkilenenlere temel yardım sağlamak için acil eylem ve uluslararası desteği gerektir[diğini]" söyledi.

Hayatta kalanlara da büyük zorluklarla ulaşılabildiği haber veriliyor. Cumartesi öğlen bölgeye su ve çadır dağıtmak için olay yerine bir ekip ulaştı. Ancak yiyecek dağıtılamadı. BM'ye göre Pazar günü, yerel yönetim yaklaşık 600 kişi için yiyecek ve su sağladıysa da, ağır iş makineleri hala ulaşamadı ve insanlar küçük kürekler ve dirgenler kullanarak tehlikeli, dengesiz enkazlar altında ceset arama zorunda kaldı.

Afet sonrası güvenlik risklerine kabile kavgaları da eklendi. Felaket öncesinde de bölgede, insanların köylerinden kaçmasına neden olan kabile çatışmalarının çoğu, heyelan altında kalan topluluk içinde yoğunlaşıyordu. Geçtiğimiz Eylül'de Enga'nın büyük bölümü sokağa çıkma yasağıyla hükümet kuşatması altındaydı ve ile giriş çıkış yasaklanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütünün Papua Yeni Gine'deki ofisinin misyon şefi Serhan Aktoprak, Cumartesi sabahı iki kabile arasında çıkan kavganın insanların ölümüne ve onlarca evin yanmasına neden olduğunu söyledi. Aktoprak, şiddet tehdidinin yardım dağıtımını zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

(AEK)