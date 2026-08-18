Papirsiya meha Tîrmehê: Rêjeya dengê Partiya NÛ ji sedî 38 e
Simulasyona dabeşkirina kursiyên Parlamentoyê ya ku Lêkolîna GUNDEMARê ji encamên rapirsiya dawiya meha Tîrmehê amade kiriye, daxwaza yekem a hilbijêran a piştî avabûna Partiya NÛ û texmînên li ser hejmara parlamentoyê xiste rojevê.
Rapirsiya SONARê | Partiya Nû: Ji sedî 34,3, AKP: Ji sedî 30,2, CHP: Ji sedî 5
Partiya Nû li pêş e, CHP nakeve Meclisê
Di lêkolîna ku di navbera 28-31ê Tîrmehê de li 60 bajaran bi 2 hezar û 300 kesan re hat kirin de; piştî dabeşkirina dengên kesên biryarnedayî, kesên ku gotine “fikra min tune ye” û kesên protesto dikin, Partiya Nû bi rêjeya sedî 38,58an di rêza yekem de cih girt.
Dengên AKPê sedî 27,43; yên DEM Partiyê sedî 7,57; yên Partiya Zaferê sedî 5,49; yên MHPê sedî 5,18; yên İYİ Partiyê sedî 4,56 û yên CHPê jî sedî 2,94 hatin pîvan.
Xebata qadê ya vê lêkolînê, piştî ku Partiya Nû di 24ê Tîrmehê de bi awayekî fermî hat avakirin, hat kirin. GUNDEMAR bi taybetî diyar dike ku ev encam “asta destpêkê ya heyama avabûnê” ya partiyê nîşan didin.
Li gorî rapirsiyê ji sedî 79,26ê kesên ku di hilbijartina 2023an de dengê xwe dabûn CHPê, berê xwe dane Partiya Nû.
Li gorî simulasyona Parlamentoyê ya GUNDEMARê, Partiya Nû 308, AKP 225, DEM Parti 55 û MHP 12 parlamenteran derdixe; CHP jî di bin bendê de dimîne. Encam, bi lêkolînên meha Tîrmehê yên Ank-Ar û MetroPOLLê re hevdeng in.
Di senaryoyên texmînî yên ku GUNDEMARê di meha Gulan û Hezîranê de çêkiribûn de jî ji bo Partiya Nû sedî 35-36 piştgirî dihat dîtin; ev texmîn, bi avabûna partiyê re pêk hat.
(AEK/AY)