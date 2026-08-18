TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.08.2026 08:53 18 Tebax 2026 08:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.08.2026 08:56 18 Tebax 2026 08:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Papirsiya meha Tîrmehê: Rêjeya dengê Partiya NÛ ji sedî 38 e

Partiya NÛ ya ku GUNDEMARê di meha Gulanê de tenê wekî vebijarkeke texmînî pîvabû, di yekem lêkolîna piştî avakirina xwe de bi rêjeya ji sedî 38,58an di rêza yekem de cih girt. Partiya ku di Gulanê de dihat texmînkirin ku heke bê avakirin wê ji sedî 35,7 piştgirî bibîne, piştî avabûnê nêzî 3 pûanan bilind bûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Papirsiya meha Tîrmehê: Rêjeya dengê Partiya NÛ ji sedî 38 e
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Simulasyona dabeşkirina kursiyên Parlamentoyê ya ku Lêkolîna GUNDEMARê ji encamên rapirsiya dawiya meha Tîrmehê amade kiriye, daxwaza yekem a hilbijêran a piştî avabûna Partiya NÛ û texmînên li ser hejmara parlamentoyê xiste rojevê.

Rapirsiya SONARê | Partiya Nû: Ji sedî 34,3, AKP: Ji sedî 30,2, CHP: Ji sedî 5
Rapirsiya SONARê | Partiya Nû: Ji sedî 34,3, AKP: Ji sedî 30,2, CHP: Ji sedî 5
7 Tebax 2026

Partiya Nû li pêş e, CHP nakeve Meclisê

Di lêkolîna ku di navbera 28-31ê Tîrmehê de li 60 bajaran bi 2 hezar û 300 kesan re hat kirin de; piştî dabeşkirina dengên kesên biryarnedayî, kesên ku gotine “fikra min tune ye” û kesên protesto dikin, Partiya Nû bi rêjeya sedî 38,58an di rêza yekem de cih girt.

Dengên AKPê sedî 27,43; yên DEM Partiyê sedî 7,57; yên Partiya Zaferê sedî 5,49; yên MHPê sedî 5,18; yên İYİ Partiyê sedî 4,56 û yên CHPê jî sedî 2,94 hatin pîvan.

Xebata qadê ya vê lêkolînê, piştî ku Partiya Nû di 24ê Tîrmehê de bi awayekî fermî hat avakirin, hat kirin. GUNDEMAR bi taybetî diyar dike ku ev encam “asta destpêkê ya heyama avabûnê” ya partiyê nîşan didin.

Li gorî rapirsiyê ji sedî 79,26ê kesên ku di hilbijartina 2023an de dengê xwe dabûn CHPê, berê xwe dane Partiya Nû.

Li gorî simulasyona Parlamentoyê ya GUNDEMARê, Partiya Nû 308, AKP 225, DEM Parti 55 û MHP 12 parlamenteran derdixe; CHP jî di bin bendê de dimîne. Encam, bi lêkolînên meha Tîrmehê yên Ank-Ar û MetroPOLLê re hevdeng in.

Di senaryoyên texmînî yên ku GUNDEMARê di meha Gulan û Hezîranê de çêkiribûn de jî ji bo Partiya Nû sedî 35-36 piştgirî dihat dîtin; ev texmîn, bi avabûna partiyê re pêk hat.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rapirsî GÜNDEMAR Partiya NÛ
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê