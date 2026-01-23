Papel Elektronik Para'ya operasyon: Kayyım atandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen milyonlarca liranın Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı öğrenildi. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve farklı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, Papel Elektronik Para bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil olduğu belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla teknik altyapıyı sağladıkları ifade edildi.

NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

TMSF kayyım olarak atandı

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suçtan elde edilen gelirlerin izine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

