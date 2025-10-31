Papara'nın izni iptal edildi

Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21 Nisan 2016 tarihinde verilen faaliyet izni iptal edildi. Merkez Bankası tarafından verilen faaliyet izninin iptali bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 15., 16., 18. ve 19. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yasa dışı bahis ve kara para aklama" soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlandı.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülüyor.