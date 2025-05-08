Papalık seçiminde ikinci gün oylamaları başladı
Katoliklerin son ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.
İlk turu dün (7 Mayıs) yapılan seçimden bir sonuç çıkmamıştı.
Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.
Liberal ve Cizvit bir papadan sonra
Seçilirse beyaz duman yükselecek
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kardinaller, Papa seçilene dek sabah iki, öğleden sonra da iki olmak üzere toplam dört oylama yapacak.
Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.
Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için iki kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.
İzleme önerisi
Wim Wenders'in yönettiği "Papa Francis: Sözünün Eri Bir Adam" (Pope Francis: A Man of His Word, 2018) belgeseli Papa Francis’in yoksulluk, çevre, göçmenlik ve barış konularındaki mesajlarını kendi ağzından aktarıyor. Belgesel, Francis’in dünya genelindeki seyahatlerine, yoksul mahalleleri, mülteci kamplarını, hapishaneleri ve dini açıdan önemli mekânları ziyaretlerine de yer veriyor.
Belgesel, Francis’in Cizvit (Jesuit) kimliği ve küresel meselelere yaklaşımını derinlemesine anlamak isteyenler için değerli bir kaynak. Çeşitli dijital platformlarda izlenebilen yapım, Türkiye'deki Netflix kütüphanesinde de yer alıyor.
Öte yandan, eleştirmenlerden tam not alan ve 2025 Oscar töreninde de En İyi Film dahil sekiz Oscar adaylığı kazanan ve En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü kazanan Conclave (Konsey) filmi de Francis'in vefatından sonra izlenme rekorları kırdı. (TY)