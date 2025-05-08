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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 12:50
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 12:54
2 dk Okuma

Papalık seçiminde ikinci gün oylamaları başladı

Katolik dünyasının yeni ruhanî liderini belirlemek üzere başlatılan papa seçimlerinin ilk turundan sonuç çıkmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Papalık seçiminde ikinci gün oylamaları başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Katoliklerin son ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

İlk turu dün (7 Mayıs) yapılan seçimden bir sonuç çıkmamıştı.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

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Kardinallerin yüzde 80’i Papa Francis tarafından atandı; bu da ilk kez oy kullananların yarısından azının Avrupalı olduğu anlamına geliyor. Kardinaller hem gelenekçi hem ilerici isimlerden oluştuğu için seçim tahminleri güçleşiyor. Yeni Papa Afrikalı ve Asyalı olabileceği gibi Vatikan’dan geleneksel bir aday da seçilebilir.

Seçilirse beyaz duman yükselecek

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kardinaller, Papa seçilene dek sabah iki, öğleden sonra da iki olmak üzere toplam dört oylama yapacak.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için iki kez duman işareti verilmesi öngörülüyor. 

İzleme önerisi

Wim Wenders'in yönettiği "Papa Francis: Sözünün Eri Bir Adam" (Pope Francis: A Man of His Word, 2018) belgeseli Papa Francis’in yoksulluk, çevre, göçmenlik ve barış konularındaki mesajlarını kendi ağzından aktarıyor. Belgesel, Francis’in dünya genelindeki seyahatlerine, yoksul mahalleleri, mülteci kamplarını, hapishaneleri ve dini açıdan önemli mekânları ziyaretlerine de yer veriyor.

Belgesel, Francis’in Cizvit (Jesuit) kimliği ve küresel meselelere yaklaşımını derinlemesine anlamak isteyenler için değerli bir kaynak. Çeşitli dijital platformlarda izlenebilen yapım, Türkiye'deki Netflix kütüphanesinde de yer alıyor.

Öte yandan, eleştirmenlerden tam not alan ve 2025 Oscar töreninde de En İyi Film dahil sekiz Oscar adaylığı kazanan ve En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü kazanan Conclave (Konsey) filmi de Francis'in vefatından sonra izlenme rekorları kırdı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Papa Francis Vatikan 267. Papa papa
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