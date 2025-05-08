Papalık seçiminde ikinci gün oylamaları başladı

Katoliklerin son ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

İlk turu dün (7 Mayıs) yapılan seçimden bir sonuç çıkmamıştı.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Liberal ve Cizvit bir papadan sonra

Kardinallerin yüzde 80’i Papa Francis tarafından atandı; bu da ilk kez oy kullananların yarısından azının Avrupalı olduğu anlamına geliyor. Kardinaller hem gelenekçi hem ilerici isimlerden oluştuğu için seçim tahminleri güçleşiyor. Yeni Papa Afrikalı ve Asyalı olabileceği gibi Vatikan’dan geleneksel bir aday da seçilebilir.

Seçilirse beyaz duman yükselecek

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kardinaller, Papa seçilene dek sabah iki, öğleden sonra da iki olmak üzere toplam dört oylama yapacak.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için iki kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.