Papa’dan İsrail ve Hamas’a: Ateşi kesin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Gazze'de insani yardıma alan açılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek, ateşkes çağrısı yaptı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına değindi.

Ukrayna, Filistin ve İsrail’deki ciddi durum ve savaş halindeki diğer bölgeler için dua etmeye devam ettiklerini belirten Papa, "Özellikle Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!" dedi.

Orta Doğu'da görevli rahip İbrahim Faltas'ı az önce bir programda dinlendiğini anlatan Papa, "Rahip Faltas ile beraber diyoruz ki; ateşi kesin! Durun kardeşlerim. Savaş, her zaman bir yenilgidir." diye konuştu.

(HA)