DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 23:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 23:44
1 dk Okuma

Papa XIV. Leo ilk yurtdışı gezisine Türkiye'den başlayacak

27-30 Kasım günlerinde Türkiye'yi resmen ziyaret edeceğini açıklayan Papa, önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek, ardından İznik Konsili'nin 1700. yılı hacına katılacak. Türkiye'den önemli bir Hristiyan nüfusun yaşadığı Lübnan'a geçecek.

BİA Haber Merkezi

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin başı Patrik I. Bartholomeos, Vatikan ziyaretinde ve Papa XIV. Leo ile

Vatikan, Salı günü yaptığı aöıklamayla Papa XIV. Leo'nun ilk yurtdışı seyahatinde 27-30 Kasım günlerinde Türkiye'yi, 30 Kasım-2 Aralık günlerinde de Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Planlanan hac ziyaretleri arasında Türkiye'de İznik Konsili'nin 1.700. yıldönümü ve Lübnan'da 300 bini aşkın insanın yerinden olmasına yol açan 2020 Beyrut limanı patlamasının 5. yıldönümü anısına bu mekanları ziyaret yer alıyor. 

Vatikan'ın açıkladığı seyahat planına göre, 27 Kasım'da Ankara'ya varması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi beklenen Leo, "Son saatlerde, Orta Doğu'daki dramatik durum göz önüne alındığında, barış müzakerelerinde önemli adımlar atıldı ve umarım en kısa sürede istenen sonuçlara ulaşılır." dedi.

Papa Francis'in döneminde uygulamaya başlanan planları sürdüren Papa XIV. Leo, bu seyahatini Orta Doğu'da barışa çağrıda bulunmak ve bölgedeki yerel Hristiyan toplulukları desteklemek için değerlendirecek.

Vatikan'ın seçtiği güzergah, Gazze ve İsrail gerginliği ile 1 milyondan çoğunu mültecilerin oluşturduğu yaklaşık 6 milyonluk nüfusuyla Lübnan'da süren istikrarsızlık ortamında Hristiyanlara ve Müslümanların kader birliğini vurgulamayı amaçlayan simgesel bir tercih olarak okunuyor.

(AEK)

