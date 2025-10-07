Papa XIV. Leo ilk yurtdışı gezisine Türkiye'den başlayacak

Vatikan, Salı günü yaptığı aöıklamayla Papa XIV. Leo'nun ilk yurtdışı seyahatinde 27-30 Kasım günlerinde Türkiye'yi, 30 Kasım-2 Aralık günlerinde de Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.



Planlanan hac ziyaretleri arasında Türkiye'de İznik Konsili'nin 1.700. yıldönümü ve Lübnan'da 300 bini aşkın insanın yerinden olmasına yol açan 2020 Beyrut limanı patlamasının 5. yıldönümü anısına bu mekanları ziyaret yer alıyor.



Vatikan'ın açıkladığı seyahat planına göre, 27 Kasım'da Ankara'ya varması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi beklenen Leo, "Son saatlerde, Orta Doğu'daki dramatik durum göz önüne alındığında, barış müzakerelerinde önemli adımlar atıldı ve umarım en kısa sürede istenen sonuçlara ulaşılır." dedi.



Papa Francis'in döneminde uygulamaya başlanan planları sürdüren Papa XIV. Leo, bu seyahatini Orta Doğu'da barışa çağrıda bulunmak ve bölgedeki yerel Hristiyan toplulukları desteklemek için değerlendirecek.

Vatikan'ın seçtiği güzergah, Gazze ve İsrail gerginliği ile 1 milyondan çoğunu mültecilerin oluşturduğu yaklaşık 6 milyonluk nüfusuyla Lübnan'da süren istikrarsızlık ortamında Hristiyanlara ve Müslümanların kader birliğini vurgulamayı amaçlayan simgesel bir tercih olarak okunuyor.

(AEK)