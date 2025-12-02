Papa XIV. Leo: "Filistin sorununun tek çözümü iki devletllilik"

Papa XIV. Leo, göreve seçilmesi sonrası gerçekleştirdiği ilk apostolik seyahati kapsamında Ankara, İznik ve İstanbul'u kapsayan Türkiye ziyaretinin ardından Lübnan'a geçerken uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide Papalığın ve kendisinin de şahsen Filistin'de "iki devletli çözümü gerekli gördüklerini" söyedi.

"Kutsal Makam, uzun yıllardır iki devletli çözüm önerisini açıkça destekliyor"

Papa, 27-30 Kasım günlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği seyahatin bitiminde pazar günü İstanbul'dan Lübnan'a doğru uçarken, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Filsitin sorununa "iki devletli çözüm gerekliliğini "yineledi.

“Kutsal Makam, uzun yıllardır iki devletli çözüm önerisini açıkça destekliyor. Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz ancak biz bunu, sürekli canlı kalan bir çatışmaya çözüm getirebilecek tek seçenek olarak görüyoruz.” “Biz İsrail’in de dostuyuz ve her iki tarafla da adalet temelinde bir çözüme yaklaştırabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz,” diye ekledi.

"Arabuluculuk yapabiliriz ve Erdoğan da bu görüşe katılıyor"

Papa Euronews'un haberine göre, ayrıca, Kilise’nin “herkes için adalet içeren bir çözüme yaklaştırmaya yardımcı olabilecek bir arabulucu ses” olmaya hazır olduğunu vurguladı ve perşembe günü görüştüğü Erdoğan’ın da bu görüşe “kesinlikle katıldığını” belirtti.

Ukrayna konusuna değinen Papa Leo XIV, Ankara hükümetinin “taraflar arasında diyaloğa yardımcı olduğunu” söyledi ve bu diplomatik çabaların çatışmaya çözüm getirmesini dilediğini ifade etti.

Papa Beyrut'ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, ilk apostolik seyahatinin ikinci durağı olan Lübnan'ın başkenti Beyrut ziyaretinin ekonomik belirsizlik, siyasi ayrışmalar ve İsrail’le savaş gibi büyük bölgesel gerilimler arasında kalan ülkeye umut taşımayı amaçladığını söyledi.

Lübnan hava kuvvetlerine bağlı jet uçaklarının eşlik ettiği bir uçuşla Beyrut havalimanına inen Papa Leo'yu başta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun olmak üzere Lübnan'ın iktidar blokundan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Navaf Selam büyük bir törenle karşıladılar.

Cumhurbaşkanlığı sarayına konvoy halinde yol alan Papa ve karşılayıcıları önemli bir Hristiyan nüfus barındıran Beyrut sokaklarında Lübnan ve Vatikan bayrakları sallayan kalabalıklarca selamlandı. Başkanlık Sarayının cephesi ışık gösterileriyle aydınlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Papa Leo XIV, Aoun, Berri ve Salam ile kısa bir görüşme yaptı, ardından bir sedir ağacının sulanması ve Şeref Defterinin imzalanması töreni gerçekleştirildi.

Papa, Lübnan’ın yeni bir sayfa açması gerektiğini belirterek, ülke liderlerini barışa ulaşmak için görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmaya çağırdı. Barışın sadece bir ideal değil, günlük bir zorunluluk olduğunu da hatırlattı.

Papa Leo, Lübnan seyahatini görevdeyken bunu çok istemesine rağmen gerçekleştiremeyen selefi Papa Francis’in de adına yerine getiriyor.

(AEK)