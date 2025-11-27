ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 20:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 22:04
3 dk Okuma

Papa XIV. Leo, Erdoğan'dan Türkiye'nin "halklar arası barış ve istikrar kaynağı" olmasını diledi

Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo Türkiye yolculuğuna Anıt Kabir ziyaretiyle ve Erdoğan'la Beştepe'de buluşarak başladı. Leo, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar kaynağı olması dileğinin yanında, kadınlara değer verilmesi çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Papa XIV. Leo, Erdoğan'dan Türkiye'nin "halklar arası barış ve istikrar kaynağı" olmasını diledi
Erdoğan ve XIV. Leo Beştepe Millet Kütüphanesi’ndeki buluşmada/Fotoğraf: AA

Papa XIV. Leo, ilk yurt dışı gezisinin ilk durağı Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı’nda ruhani liderler ve bakanlar tarafından karşılandı. İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret eden XIV. Leo "Aslanlı Yol"u yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. 

Papa Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra Beştepe'de Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ve iki liderin başbaşa görümesini izleyen heyetlerarası görüşmenin ardından Papa ve Erdoğan 15.45’te Beştepe Millet Kütüphanesi’nde davetlilere hitap etti.

"Parça parça yürütülen bir üçüncü dünya savaşı"

Erdoğan ve diğer yetkililere hitabında XIV. Leo, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak, dinlerin ve kültürlerin kesiştiği noktadaki tarihi rolünü övdü.

Dev bir küre önünde konuşan Leo, "Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olsun," dedi. "Bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırlı bir kararlılıkla uygulayacak insanlara ihtiyacımız var."

Leo'nun ziyareti, Türkiye'nin, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaları sona erdirme çabalarında kilit bir aracı konumuna yerleşmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Leo, Ankara'nın çözüm ortağı rolü üstlenme çabalarında olduğu çatışmalara özel olarak değinmese de kendisinden önceki Papa Francis'in, günümüzde dünyayı kasıp kavuran savaşların yol açtığı felaketlere yönelik sözlerine göndermede bulundu.

"Açlık ve yoksullukla mücadele ve yaradılanları korumak yerine kaynakların silahlanmaya harcandığı, parça parça yürütülen bir üçüncü dünya savaşı"ndan söz etti. İki dünya savaşının ardından, "şu anda küresel düzeyde artan bir çatışma seviyesinin damgasını vurduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi. "Buna boyun eğmemeliyiz! İnsanlığın geleceği tehlikede."

Erdoğan'dan Filistin konusunda Vatikan'ın tutumuna övgü

Erdoğan da konuşmasında, Filistin meselesinin bölgede barışın sağlanmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu söyledi ve Vatikan'ın bu konudaki "kararlı duruşunu" övdü.

Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesi güçlendirmek, sivilleri korumak ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını sağlamak için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Papadan kadın hakları üzerine

Leo, 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi dolayısıyla Erdoğan'ın kadın hakları savunucularının ağır eleştirisi altında olduğu Türkiye'yi ilk ziyaretindeki konuşmasında kadın haklarına yönelik kuvvetli ifadeler kullandı.

"Özellikle kadınlar, çalışmaları ve mesleki, kültürel ve siyasi hayata aktif katılımları aracılığıyla, kendilerini toplumunuzun hizmetine ve uluslararası sahnedeki olumlu etkisine giderek daha fazla sunuyorlar," dedi.

"Bu nedenle, aileyi ve kadınların toplumsal yaşamın tam anlamıyla gelişmesine yaptığı katkıyı destekleyen bu konudaki önemli girişimlere büyük değer vermeliyiz."

Leo İstanbul'a geçti

Papa devlet başkanı sıfatıyla Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından Katolik Kilisesinin ruhani lideri olarak Ortodoks Hristiyan liderler ve Türkiye'nin Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüşmek ve ayinlere katılmak üzere başkentten ayrılarak uçakla İstanbul'a geçti.

Tarihsel yıldönümü

Leo'nun Türkiye seyahatinin başlıca nedeni Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanından en az 250 piskoposun katıldığı bir eşi gerçekleşmemiş İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki birlik ruhunu diriltmek. Bu amaçla İstanbul Fener Ortodoks Kilisesinin Ekümenik Başpiskoposu Bartholomeos'la buluşmayı ve ortak ayine katılmayı çok önemsiyor.

Papa ayrıca İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ve bir dinler arası toplantıya başkanlık edecek. Papa'yı kabul edecek olan Sultanahmet Camisi imamı Asgın Tunca, AP'ye verdiği demeçte ziyaretin Hristiyan-Müslüman bağlarını ilerletmeye ve İslam hakkındaki yaygın önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Tunca, "Misafirperverliğimizle dinimizin güzelliğini göstererek bu imajı yansıtmak istiyoruz; bu Allah'ın emridir," dedi.

(AEK)

XIV. LEO YARIN ANKARA'DA
Papa, İznik'te Hristiyanların birliği, Beyrut'ta barış mesajı verecek
26 Kasım 2025
Papa'nın İznik ziyareti
1 Kasım 2025
İznik Gölü'ndeki bazilika, Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazırlanıyor
20 Ekim 2025
Yeni Papa XIV. Leo ve LGBTİ+ hakları
12 Mayıs 2025
PAPA FRANCİSCUS'UN YOLUNDA
Chiclayo piskoposu ABD'li Robert Francis Prevost "XIV. Leo" adıyla Papalık görevini devraldı
8 Mayıs 2025
