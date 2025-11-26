Papa, İznik'te Hristiyanların birliği, Beyrut'ta barış mesajı verecek

Türkiye ve Lübnan'a yapacağı ilk apostolik seyahat öncesinde Papalığın yazlık sarayı Castel Gandolfo'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa XIV. Leo İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için İznik'e de uğrayacağı gezisini bir "Umut Jübilesi" olarak niteledi ve getireceği mesajın barış ve umut olduğunu vurguladı.

Papa’nın İznik ziyareti

"Bütün insanları selamlamaktan çok mutlu olacağım," diyen Leo, seyahatinin bu yıldönümünü kutlamak için tasarlandığını dile getirdi.

"Günler önce, inanç birliğinin önemini ve aynı zamanda tüm dünya için bir barış kaynağı olabileceğini vurgulayan bir belge yayınladık. Tanıklık etmeliyiz," diye vurguladı.

Ardından İstanbul Ekümenik Patriği Bartholomeos ile yaptığı görüşmeleri anımsattı. "Bunun tüm Hristiyanlar arasında birliği teşvik etmek için olağanüstü bir fırsat olacağını düşünüyorum."

Silahlar çözüm değil

XIV. Leo, İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah mahallelerini bombalamasının ciddi kaygı kaynağı olduğunu söyledi. Ardından, herkesi sorunları çözme aracı olarak silah kullanımından vazgeçmenin yollarını bulmaya çağırdı.

Herkesi birbirlerine saygı duymaya, "birbirlerine saygı göstermek için bir araya gelmeye, diyalog için masaya oturmaya ve bizi etkileyen sorunların çözümleri için birlikte çalışmaya" çağırdı. İsrail ve Hizbullah'a atıfta bulunarak, tüm insanları barış aramaya teşvik etmemiz gerektiğini söyledi: "Çünkü şiddet çoğu zaman adaletsizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar" dedi. Herkesin "daha fazla birlik, tüm insanlara ve tüm dinlere saygı" arayışında birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da insanlar hâlâ ölüyor

Vatican News'un haberine göre, son haberler üzerinden sorulan soruları yanıtlarken Papa, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planının görüşüldüğü bir dönemde, insanları Ukrayna'nın üç yıldır savaş halinde olması üzerine düşünmeye çağırdı.

Papa, "Beklememiz gerekiyor;" dedi. "Tanrı'ya şükürler olsun (barış için) çalışıyorlar, Tanrı'ya şükürler olsun," diye sözlerini sürdürdü. "Yaklaşıyor gibi görünüyorlar. Diyalogda çeşitli sorunlar var, ancak yine de herkesi ateşkese davet etmek istiyorum, çünkü hala çok sayıda insan ölüyor." dedi.

Diyaloğu bir çözüm yolu olarak desteklediğini söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı yeni bir zihniyet

Kadına yönelik şiddet trajedisiyle ilgili olarak, 25 Kasım'da kutlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "[İşe] gençlerin eğitimiyle başlamalıyız" dedi, "çünkü her insan saygıyı hak ediyor ve her insanın onuru vardır." Gençleri de sıklıkla etkileyen şiddete son verilmesi ve "farklı bir zihniyet" oluşturulması çağrısında bulundu. "Herkes için iyilik dileyen barışsever insanlar olmalıyız."

(AEK)