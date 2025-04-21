Papa Francis hayatını kaybetti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kardinal Kevin Farrell, Papa Francis'in ölüm haberini "Sevgili kardeşlerim, Papa Francis'in vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım” sözleriyle duyurdu.

"Bize Kutsal Yazıların değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti" dedi.

Papa'nın Vatikan'daki ikametgahı Casa Santa Marta’da hayatını kaybettiğini belirtirken ölümüne ilişkin detay paylaşmadı.

88 yaşındaki Papa Francis, geçtiğimiz haftalarda zatürre nedeniyle Roma'daki bir hastanede 38 gün tedavi görmüştü.

Gazze'de ateşkes istemişti

Papa Francis, dün Vatikan'da önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmüş, daha sonra da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Paskalya Ayininin son bölümüne katılmış ve burada aracıyla gezerek halkı selamlamıştı.

Paskalya mesajında Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı yapmıştı. Barışın tüm dünyaya yayılmasını dileyen Francis, "Düşüncelerim, korkunç çatışmanın ölüm ve yıkım üretmeye, dramatik ve aşağılık bir insani duruma yol açmaya devam ettiği Gazze'deki halk ve özellikle Hristiyan topluluğuyla beraber. Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin." demişti.

Yas, tören, seçim...

13 Mart 2013'te Papa seçilen Francis Latin Amerika doğumlu olarak Amerika'dan ve Güney yarımküreden seçilen ilk Papa olmuştu. Francis toplumsal davalara yakın, Katolik gelenek ve görenekleri açısından tartışmalı konulara değinmekten çekinmeyen modern bir Papa olarak görüyordu.

Francis hayatını kaybetmesiyle birlikte Katolikler ve Vatikan yas, cenaze törenleri ve yeni Papa seçmek için yeni bir sürece girecek. Dokuz gün yas ilan edilecek. Francis, ölümünden sonraki dört ve altıncı günler arasında kalan bir zamanda cenazesi defnedilecek.

Papanın ölümünün 15. gününden itibaren dünyanın farklı yerlerinden 120 kadar kardinal Vatikan’a gelerek yeni Papa’yı seçecek.

(HA)