HABER
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2025 10:51
2 dk Okuma

Papa 14. Leo, İstanbul’da Kutsal Ruh Katolik Kilisesi’nde konuştu

Papa, gün içindeki programı kapsamında helikopterle Bursa’ya giderek Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne ilişkin ayine katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Papa 14. Leo, İstanbul’da Kutsal Ruh Katolik Kilisesi’nde konuştu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Harbiye’deki Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve diğer ruhani görevlilerle bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, İsa Peygamber’in havarilerinin de Anadolu’ya göç ettiğini hatırlatarak Antakya ve bugün İzmir sınırlarında bulunan Efes Antik Kenti gibi merkezlerin geçmişte Hıristiyan dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Türkiye’de bugün farklı kollardan pek çok Hıristiyan topluluğunun yaşadığını kaydetti.

İznik Gölü’ndeki bazilika, Papa 14. Leo’nun ziyareti için hazırlanıyor
İznik Gölü’ndeki bazilika, Papa 14. Leo’nun ziyareti için hazırlanıyor
20 Ekim 2025

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Papa 14. Leo, Hıristiyan din insanlarına ve topluluk mensuplarına çeşitli öğütler de verdi.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerini anımsatan Papa, deprem sonrası kilisenin yardım çalışmalarını destekleyen uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Papa 14. Leo, gün içindeki programı kapsamında Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek. Ardından öğleden sonra helikopterle Bursa’nın İznik ilçesine giderek Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne ilişkin ayine katılacak.

Papa’nın programı

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayında yapılan Papalık Seçimi’nde göreve gelen Papa 14. Leo’nun Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk dış gezisi dün (27 Kasım) başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî daveti üzerine Türkiye’ye gelen Papa, ilk olarak Ankara’da resmî temaslarda bulundu.

Papa 14. Leo, yarın (29 Kasım) Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek, ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne giderek yerel kilise temsilcileri ve Hıristiyan topluluklarının liderleriyle bir araya gelecek.

Papa’nın bir sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve ortak bir bildiriye imza atacak.

Papa’nın cumartesi günkü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle devam edecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de sürecek olan Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Papa 14. Leo iznik Papa'nın Türkiye ziyareti Vatikan
Papa XIV. Leo, Erdoğan'dan Türkiye'nin "halklar arası barış ve istikrar kaynağı" olmasını diledi
27 Kasım 2025
/haber/papa-xiv-leo-erdogan-dan-turkiye-nin-halklar-arasi-baris-ve-istikrar-kaynagi-olmasini-diledi-313936
XIV. LEO YARIN ANKARA'DA
Papa, İznik'te Hristiyanların birliği, Beyrut'ta barış mesajı verecek
26 Kasım 2025
/haber/papa-iznik-te-hristiyanlarin-birligi-beyrut-ta-baris-mesaji-verecek-313881
Papa’nın İznik ziyareti
1 Kasım 2025
/yazi/papanin-iznik-ziyareti-313070
BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ'NİN 1700. YILI
İznik'ten Beyrut'a: Papa XIV. Leo'nun ilk dış gezi programı
29 Ekim 2025
/haber/iznik-ten-beyrut-a-papa-xiv-leo-nun-ilk-dis-gezi-programi-313023
Yeni Papa XIV. Leo ve LGBTİ+ hakları
12 Mayıs 2025
/haber/yeni-papa-xiv-leo-ve-lgbti-haklari-307366
Liberal ve Cizvit bir papadan sonra
22 Nisan 2025
/yazi/liberal-ve-cizvit-bir-papadan-sonra-306689
