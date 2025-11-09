ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2025 23:56
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 00:16
1 dk Okuma

Paolo Virno kimdir?

7 Kasım 2025’te hayatını kaybeden filozof, aynı zamanda İtalya Marksist hareketinin öncülerindendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Paolo Virno kimdir?
Virno, 1974’te Mirafiori fabrikasının kapısında gazete dağıtırken, Fotoğraf: il manifesto / Arşiv

Filozof, göstergebilimci ve İtalya Marksist hareketinin öncülerinden.

1952 yılında Napoli’de doğan filozof, çocukluk ve ergenlik yıllarını Cenova’da geçirdi. 1968 hareketleriyle ilk politik deneyimlerini yaşadı.

1970’lerin başında Roma’ya taşındı, üniversitede felsefe eğitimi aldı ve işçi hareketlerinde aktif olarak fabrika grevleri ve protestolar organize etti.

Doktora tezini 1977’de Theodor Adorno’nun iş ve bilinç kuramı üzerine sundu ve Metropolitan France dergisini kurarak entelektüel hareketin önemli bir platformunu oluşturdu.

Kızıl Tugaylar

1960’lar ve 1970’lerde yürüttüğü komünist mücadele nedeniyle 1979’da Kızıl Tugaylar’a üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. Üç yıllık tutukluluk dönemi, Virno ve yol arkadaşları için yoğun bir entelektüel çalışma süreci oldu. 1982’de “yıkıcı faaliyetler ve silahlı örgüt kurma” suçlamasıyla 12 yıl hapse mahkûm edildi, uzun yıllar süren yargılamaların ardından beraat etti.

Cezaevinde en çok dil felsefesi, etik, siyaset ve post-Fordist toplum analizleri üzerine çalışmalar yaptı. Marx’ın teorileri ve diyalektik geleneğe eleştirileri, felsefesinin temelini oluşturdu. Bu dönemde geliştirdiği politik fikirleri Luogo Comune yayınında dile getirdi.

1993’te öğretim üyeliğine başlayan Virno; Urbino, Cosenza ve Roma Üniversiteleri’nde ders verdi.

Öne çıkan kitapları arasında yer alan Çokluğun Grameri ve Güçsüzlük: Hezeyan ve Felç Çağında Yaşam, Otonom Yayıncılık tarafından Türkçeye çevrildi.

7 Kasım 2025’te 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: il manifesto. (TY)

İstanbul
Paolo Virno İtalya Marksist hareketi post-Fordizm komünistler
