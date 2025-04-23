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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 17:19
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İSTANBUL DEPREMİ

“⁠Panik sebebiyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı merkezine şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldiğini açıklarken, İstanbul Valiliği ise saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“⁠Panik sebebiyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı”
*Depremin ardından AFAD merkezinde kriz masası kuruldu. (Fotoğraf: AA)

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen depremlere ilişkin 15.30 itibarıyla herhangi bir can kaybının bulunmadığını, genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. ⁠Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.”

Yerlikaya: Şu ana kadar yerleşim olan bina çökmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 16.04’te sosyal medya hesabından İstanbul’daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, “Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü,” bilgisini paylaştı.

Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan depremin başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.”

Resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını ve teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan İstanbul Depremi İstanbul Valiliği Ali Yerlikaya
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