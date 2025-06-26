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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 19:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 19:16
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‘Pandemide seks’e beraat

Leman dergisinde yayımlanan ‘Pandemide seks’ başlıklı karikatürü nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla yargılanan Çizer Zehra Ömeroğlu dört buçuk yıl sonra beraat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Pandemide seks’e beraat

Leman dergisinde 2020'de çizdiği karikatür nedeniyle, yaklaşık dört buçuk yıldır yargılanan Zehra Ömeroğlu bugünkü duruşmada beraat etti.

Ömeroğlu, ‘Pandemide seks’ başlıklı karikatürü nedeniyle ‘müstehcenlik’le suçlanıyor, 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyordu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 13. duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve sanatsal özgürlüğü savunan FreeMuse temsilcileri izledi.

Savcılık mütalaasında Ömeroğlu’na ceza talep etti. Ömeroğlu’nun avukatları ise karikatürün Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avukatlar ayrıca, 5 Mart 2025 tarihli bilirkişi raporunun da eserin sanatsal nitelikte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme Ömeroğlu’nun suç işlemediğine hükmetti.

Ömeroğlu'nun çizdiği karikatür şöyleydi:

Zehra Ömeroğlu: Mizah sadece mizahtır
Zehra Ömeroğlu: Mizah sadece mizahtır
27 Ocak 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Zehra Ömeroğlu
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