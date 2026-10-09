Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem: Dokuz ülkenin kıyıları için tsunami alarmı

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 9 Ekim Cuma günü yerel saatle 12.56'da (TSİ: 20.56) meydana gelen şiddetli deprem, ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8,0, derinliğini 33 kilometre olarak açıkladı. Daha sonra yapılan değerlendirmede büyüklük 7,6, derinlik 10 kilometre olarak güncellendi.

Depremin merkez üssü, ülkenin güneyindeki Pitaloza Arriba yerleşiminin yaklaşık 10 kilometre güneybatısında belirlendi.

8 ülke kıyılarında tsunami tehlikesi

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Panama, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarında tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceğini açıkladı.

Uyarı merkezine göre dalgalar bazı kıyılara depremden sonraki üç saat içinde ulaşabilir.

Hasar tespit çalışması sürüyor, can kaybı bildirilmedi

Başkent Panama City'de binalar sallandı, çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Depremin etkileri özellikle Herrera, Los Santos ve Veraguas eyaletlerinde yoğunlaştı.

Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi, hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk açıklamalarda can kaybı bildirilmedi. Depremin ardından artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 7,2 olarak ölçtü ve hemen ardından 6,0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

(AEK)