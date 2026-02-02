ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 13:15 2 Şubat 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 15:29 2 Şubat 2026 15:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Panahi’nin son filminin senaristi Mahmoudian, İran’da gözaltına alındı

Daha önce dokuz yıl cezaevinde kalan sinemacı, İran İslam Cumhuriyeti’nin protestoculara yönelik şiddetini kınayan bir bildiriyi imzalamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Panahi’nin son filminin senaristi Mahmoudian, İran’da gözaltına alındı
Görünmez Kaza filminden bir kare.

Altın Palmiye ve birçok prestijli uluslararası ödülün sahibi İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin Oscar’a aday gösterilen It Was Just An Accident (Görünmez Kaza) filminin senaristlerinden Mehdi Mahmoudian, İran İslam Cumhuriyeti ruhanî lideri Ali Hamaney’i eleştiren bildiriyi imzalamasının ardından 31 Ocak Cumartesi günü Tahran’da gözaltına alındı.

Mahmoudian’la birlikte bildiriyi imzalayan 17 kişiden ikisi daha gözaltına alındı.

Sinemacıların ve hak savunucularının yayımladığı bildiride, İran hükümetinin protestoculara yönelik ölümcül saldırıları şu ifadelerle kınanmıştı:

“Gayrimeşru bir rejime son vermek için cesaretle sokaklara çıkan yurttaşların kitlesel ve sistematik biçimde öldürülmesi, insanlığa karşı işlenmiş örgütlü bir devlet suçudur. Sivillere karşı gerçek mermi kullanılması, onbinlerce kişinin öldürülmesi, onbinlercesinin tutuklanması ve zulme uğraması, yaralıların hedef alınması, tıbbi yardımın engellenmesi ve yaralı protestocuların öldürülmesi, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik bir saldırı ve ülkeye açık bir ihanettir.”

Mehdi Mahmoudian.

“Tüm mahpusların güvendiği bir isimdi”

Panahi de gözaltına alınan sinemacı için açıklama yayımladı.

Variety’nin aktardığına göre, “Mehdi Mahmoudian’la cezaevinde tanıştım,” diyen Panahi, “Daha ilk günlerden itibaren sakinliği, nezaketi ve başkalarına karşı duyduğu ender sorumluluk duygusuyla öne çıkıyordu. Yeni bir mahpus geldiğinde, onun temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalışır, daha da önemlisi güven verirdi. Cezaevi içinde sessiz; ama sarsılmaz bir dayanak noktasıydı. Her inançtan ve her geçmişten mahpusun güvendiği bir isimdi,” ifadelerini kullandı.

Sinemacı Mahmoudian, daha önce dokuz yıl hapis yatmıştı.

Panahi, Mahmoudian’la yedi ay boyunca aynı cezaevinde kaldıklarını, tahliyesinden birkaç ay sonra ise son filminin senaryosu için ondan destek aldığını belirtti.

Amir Etminan: “İran bizim ülkemiz ve kimse elimizden alamaz”
Amir Etminan: “İran bizim ülkemiz ve kimse elimizden alamaz”
18 Eylül 2025

Gözaltından 48 saat önce Mahmoudian’la telefonla konuştuklarını ve mesajlaştıklarını belirten Panahi, “Son mesajımı sabaha karşı dörtte gönderdim. Ertesi gün öğlene kadar yanıt gelmeyince endişelendim. Kısa süre sonra BBC Farsça, Mehdi Mahmoudian’ın Abdollah Momeni ve Vida Rabbani’yle birlikte gözaltına alındığını duyurdu,” dedi.

Panahi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Mehdi Mahmoudian yalnızca bir insan hakları savunucusu ve vicdan mahkûmu değil; aynı zamanda bir tanık, bir dinleyici ve nadir rastlanan ahlaki bir varlıktır. Yokluğu, hem cezaevi duvarlarının içinde hem de dışında derhal hissedilir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
jafar panahi It Was Just an Accident Mehdi Mahmoudian 2025-2026 İran protestoları iran sineması ifade özgürlüğü
