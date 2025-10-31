ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 12:09
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 12:21
1 dk Okuma

Palalı saldırganlar serbest, öğrenciler gözaltında

Hacettepe'de öğrencilere pala ile saldıran grubun gözaltına alınmamasını protesto eden öğrenciler polis saldırısı ile gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik palalı saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru sormak isteyen öğrenciler gözaltına alındı. Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde öğrenciler saldırganların neden hâlâ gözaltına alınmadığını sormak isteyince polis saldırısına uğradı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı Akademik Yıl Açılış Töreni’nde salona girip Tunç’a "saldırganların neden hâlâ gözaltına alınmadığını" sormak isteyen öğrenciler özel güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Dışarıda açıklama yapmak isteyen öğrenciler ise polis saldırısı ile gözaltına alındı.

Öğrenci Kolektifleri, yaptıkları paylaşımda “Soruyoruz: Bellerinde palayla gezen, memlekete bir gram faydası olmayan faşist çeteler serbestken neden Ege Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıyor?” dedi.

Ne olmuştu?

Hacettepe Üniversitesi’nde 27 Ekim’de faşistler "reis değişimi" töreni yaptı. Bu sırada grup palalar ile öğrencilere saldırdı. Saldırıda bir öğrenci başından yaralandı. Okul yönetiminin çağrısı ile gelen polis ise saldırıya uğrayan öğrencilere gözaltına aldı. Saldırgan gruptan ise gözaltına alınan olmadı. Gözaltına alınan üniversitelilerin tamamı serbest bırakıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
