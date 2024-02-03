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Yayın Tarihi: 3 Şubat 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2024 18:02
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"Palalı Sabri" cinayetinde 8 gözaltı

Gezi Parkı Direnişinde, eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi cinayetinde, ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Palalı Sabri" cinayetinde 8 gözaltı

Gezi Parkı Direnişi sırasında palayla eylemcilere saldırdığı için "Palalı Sabri/palalı saldırgan" olarak tanınan Sabri Çelebi cinayetinde sekiz kişi gözaltına alındı.

Dün (2 Şubat ) gece 01.30 saatlerinde otomobiliyle giderken bir grubun durduğu Çelebi, gruptaki bir kişi açtığı ateş sonucu yaralandı. Çelebi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çelebi’nin ölümünün ardından polis, olay yeri kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucunda polis, bugün aralarında Çelebi’ye ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu sekiz kişiyi gözaltına aldı.

248 yıla kadar hapis cezası

Kadınları istismar etmek için ağ kurmak ve yönetmek, kurduğu suç örgütüyle seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak gerekçeleriyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, altı ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı Direnişi esnasındaki palayla saldırı girişimi nedeniyle ise aralarında Sabri Çelebi’nin de bulunduğu dört sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru dört kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkûm edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

(RT)

palalı saldırgan
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