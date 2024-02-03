"Palalı Sabri" cinayetinde 8 gözaltı

Gezi Parkı Direnişi sırasında palayla eylemcilere saldırdığı için "Palalı Sabri/palalı saldırgan" olarak tanınan Sabri Çelebi cinayetinde sekiz kişi gözaltına alındı.

Dün (2 Şubat ) gece 01.30 saatlerinde otomobiliyle giderken bir grubun durduğu Çelebi, gruptaki bir kişi açtığı ateş sonucu yaralandı. Çelebi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çelebi’nin ölümünün ardından polis, olay yeri kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucunda polis, bugün aralarında Çelebi’ye ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu sekiz kişiyi gözaltına aldı.

248 yıla kadar hapis cezası

Kadınları istismar etmek için ağ kurmak ve yönetmek, kurduğu suç örgütüyle seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak gerekçeleriyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, altı ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı Direnişi esnasındaki palayla saldırı girişimi nedeniyle ise aralarında Sabri Çelebi’nin de bulunduğu dört sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru dört kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkûm edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

(RT)