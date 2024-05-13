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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 16:03
1 dk Okuma

Pakrat Estukyan kimdir?

"Babamın kirvesi olduğu sevgili Harutyun Keşişyan’ın ‘Çok yukarı bakma, fesin düşer’ sözü daha önce de bahsettiğim gibi bende adeta bir yaşam felsefesine büründü. Büyük hırslar edinmedim."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakrat Estukyan kimdir?
Berge Arabian Photo

Gazeteci, radyocu, yazar, biyokimya teknisyeni.

Agos Gazetesi köşe yazarı ve Ermenice sayfaları editörü. Paris’te ‘Ayp FM’ ve İstanbul’da ‘Açık Radyo’da haftalık radyo programları hazırlıyor. Sıradan insanların sıradışı yaşamlarını anlattığı öyküleri “Hay Hikâyeler” Everest Yayınları (2011), Ermenice orijinali “Bantukht Yerker” (Gurbet Türküleri, 2012) Aras Yayıncılık'tan yayımlandı.

1915 Ermeni Soykırımı’ndan kurtularak İstanbul’a göç etmiş bir ailenin ikinci kuşağı olarak 1953'te Rumelihisar’da doğdu. Şehrin Ermeni okullarında eğitim gördükten sonra uzun yıllar biyokimya teknisyeni olarak çalıştı. 

Sayat Nova Korosu kurucularından. Hayat hikâyesinin anlatıldığı "Fesi Düşürmeden - Pakrat Estukyan Anlatısı" kitap İletişim Yayınları'ndan yayımlandı.

Yaşamım boyunca uğradığım yoksunlukların, zorlukların, mağduriyetlerin hiçbirinden iz kalmadı. Yaşandıkları anlarda büyük acılara yol açan bir yığın şeye karşı asla ‘keşke’ demek zorunda kalmadım. Yüzüme kapanan her kapının ardından açabileceğim bir yenisini buldum. Babamın kirvesi olduğu sevgili Harutyun Keşişyan’ın ‘Çok yukarı bakma, fesin düşer’ sözü daha önce de bahsettiğim gibi bende adeta bir yaşam felsefesine büründü. Büyük hırslar edinmedim. Heves edip de kavuştuklarımın kıymetini ise hep bildim.”

Evli, Vartan ve Sasun isminde iki çocuğu var. (TY)

Pakrat Estukyan Agos gazetesi türkiyeli ermeniler
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