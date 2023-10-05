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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 12:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 12:43
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Pakistan’ın Afganistanlı göçmenlere 'zoraki göç' kararına Taliban’dan tepki

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada 1,73 milyon “yasadışı” Afganistanlı göçmenin 1 Kasım’a dek ülkeyi terk etmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/islamabadin-afganistanli-gocmenlere-zoraki-goc-kararina-talibandan-tepki.jpg
Anadolu Ajansı

ABD ve NATO'nun 15 Ağustos 2021'de çekilmesiyle Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın İslam Emirliği Sözcüsü Zabiullah Mücahid, Pakistan’ın göçmenler hakkındaki kararına tepki gösterdi.

İslamabad yönetimi, sınır geçişiyle yapılan saldırılardan Afganistan'da üslenmiş militanları sorumlu tutarken, Taliban ise bu suçlamaları reddediyor.

Taliban'dan "hoşgörü" vurgusu

TOLO News'e göre Taliban hükümetinin yetkililerinden Mücahid, İslamabad yönetiminin Afganistanlı göçmenlere yönelik davranışının “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve İslamabad'ı "planını" yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Mücahid, "Afgan mülteciler Pakistan'ın güvenlik sorunlarıyla ilgili değildir. Pakistan'ı gönüllü olarak terk edecekleri zamana dek bu ülke onlara hoşgörü göstermelidir" dedi.

Ne olmuştu?

Pakistan, 3 Ekim’de aralarında 1.73 milyon Afganistan vatandaşı da dâhil olmak üzere tüm “yasadışı” göçmenlerin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Aksi takdirde 1 Kasım'dan itibaren kayıt dışı göçmenlerin zorla sınır dışı edileceğini belirten Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, bu yıl ülkede meydana gelen 24 intihar saldırısından 14'ünün Afganistan vatandaşları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.


Pakistan Today

Bakan Bugti, "yasadışı" Afganların özel işletmelerini ve mal varlıklarını tespit etmeyi ve bunlara el koymayı amaçlayan bir ekip kurulduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Kayser Han Afridi, Pakistan'ın kararına tepki göstererek "geri dönüşün gönüllü olması ve herhangi bir baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini" açıklamıştı.

Geçen hafta Afganistan sınırı yakınlarındaki Mastung kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

(NT)

Afganistan Taliban rejimi göçmenler Pakistan
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