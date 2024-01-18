Pakistan’dan İran’a saldırı: En az 7 sivil hayatını kaybetti

İran’ın Pakistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Pakistan da İran’ı vurdu.

İslamabad yönetimi, İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki ‘terör hedeflerine’ yönelik “son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı” gerçekleştirildiğini açıkladı.

İranlı yetkililer ise Pakistan’ın sınır bölgesindeki bir köye düzenlediği füze saldırısında ‘İranlı olmayan’ en az 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran bu kez de Pakistan’ı vurdu, İslamabad saldırıya tepki gösterdi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde ‘teröristlerin saklandıkları yerlere’ yönelik istihbarata dayalı operasyon sırasında ‘çok sayıda teröristin öldürüldüğü’ öne sürüldü.

Açıklamada, son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad’ın, Tahran yönetimine “Pakistan kökenli teröristlerin İran’daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini” sürekli paylaştığına işaret edildi.

“Eylemin amacı, Pakistan’ın güvenliği”

Bakanlık ayrıca, “Pakistan’ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığını, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceğini” belirtti.

“Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan’ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz” denilen açıklamada, İslamabad’ın ‘terör tehdidi’ dâhil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği kaydedildi.

*Pakistan ordusunun İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde hedef aldığı bölge [Harita: iswnews.com]

Merhameti: İranlı olmayan 7 sivil öldü

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Sistan ve Belucistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan’ın, yerel saatle 04.05’te eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Merhameti, saldırıda ‘İranlı olmayan’ 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İranlı yetkili, eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan Tahran yönetiminin, saldırıyla ilgili açıklama yapması için Pakistan'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Ne olmuştu? İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’ye yönelik saldırıların ardından, 16 Ocak’ta da Pakistan’a füze ve İHA saldırıları düzenlemişti. Tahran yönetimi, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde “Ceyş’ul Adl” (Adalet Ordusu) adlı örgüte ait üsleri vurduğunu öne sürerken, İslamabad yönetimi saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, üçünün de yaralandığını duyurmuştu. Pakistan’ın Belucistan eyaleti ve İran’ın Sistan ve Belucistan eyaleti sınırında faaliyet gösteren Ceyş’ul Adl, İran’da çoğunluğu Sünni olan Beluç halkının haklarını koruma iddiasıyla Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani de İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ‘ciddi zarar’ verdiğini belirterek, “Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor” demişti.

(VC)