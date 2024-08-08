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Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 13:21
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Pakistan’daki sellerde 154 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 6 haftadır yağan muson yağmurları ve ardından gelen seller nedeniyle 1500'ü aşkın konut zarar gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, sel basmış olan bir cadde var
Fotoğraf: AA

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yetkililer, 1 Temmuz'dan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının etkili olduğunu açıkladı.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde seller ve toprak kayması meydana geldiğini aktaran yetkililer, 1500'ü aşkın konutun zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bu süreçte çoğu Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden 154 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

(AS)

iklim krizi Pakistan muson yağmurları
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