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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 16:52
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 16:56
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Pakistan ve İran’dan gerilimi azaltma sinyali

Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüşürken, İranlı ve Pakistanlı yetkililer de ‘meselelerin diyalogla çözülmesi’ mesajları paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakistan ve İran’dan gerilimi azaltma sinyali
Fotoğraf: Lara Jameson

İran ve Pakistan’ın karşılıklı füze saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilim, iki ülke yetkililerinden gelen itidal mesajları ve diyalog çağrıları sonrası azalmaya başladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Bakan Jalil Abbas Jilani’nin İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, iki ülke arasında güvenlik konularında ‘daha yakın işbirliğine duyulan ihtiyacın’ altını çizen Jilani, Pakistan'ın İran ile “karşılıklı güven ve işbirliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu” kaydetti.

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Bazı Pakistanlı ve İranlı yetkililer de iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik mesajlar paylaştı.

İranlı diplomat Seyyid Resul Musevi, “iki ülke arasındaki tansiyondan sadece İran ile Pakistan'ın düşmanları ve teröristlerin fayda sağlayacağını” belirtirken, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan ve Batı Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rahim Hayat Kureyşi de Musevi'nin duygularını paylaştığını yazdı.

İki ülke arasındaki tüm meselelerin ‘pozitif diyalogla çözülmesi gerektiğine’ işaret eden Kureyşi, ‘terör dahil ortak zorluklarla mücadelenin’ koordineli eylem gerektirdiğini kaydetti.

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Ne olmuştu?

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta “Ceyşu'l Adl” (Adalet Ordusu) adlı örgütün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün (18 Ocak) erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı” gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

(VC)

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