Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar yatıştı

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X platformunda yaptığı açıklamada Afganistan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar’da bazı hedefleri vurduklarını belirtti ve can kaybının artabileceğini söyledi. Operasyonlarda 27 mevziyi imha ettiklerini, 9 noktayı ele geçirdiklerini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevziyi, ayrıca 80’den fazla araç ve silahı yok ettiklerini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X’te yaptığı paylaşımda, “NATO güçleri çekildikten sonra Afganistan’da barışın sağlanmasını ve Taliban’ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanmasını bekliyorduk. Ancak Taliban, Afganistan’ı Hindistan’ın kolonisi haline getirdi.” dedi.

AA'nın haberine göre, Asıf, Pakistan’ın durumu “normal tutmak” için diplomasi yürüttüğünü ancak artık “sabırlarının tükendiğini” söyledi. “Artık aramızda açık savaş var.” ifadesini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X’te Afganistan’ın saldırılarını kınadı.

Tolo News’ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü öne sürdü. Fıtrat, 23 askerin cesedini ve çok sayıda silahı ele geçirdiklerini, Pakistan ordusuna ait bir karargah ile 19 kontrol noktasını kontrol altına aldıklarını iddia etti.

Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma

Kabil’de büyük patlamalar

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çok sayıda büyük çaplı patlama yaşandı. Anadolu Ajansı muhabiri, kentteki kaynaklardan aldığı bilgiye göre saat 01.00 sularında şehir merkezinde art arda patlamalar meydana geldi.

Afgan sosyal medyasında Pakistan savaş uçaklarının bombardıman düzenlediğine dair iddialar paylaşıldı ancak İslamabad yönetimi bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia’daki bazı askeri tesisleri imha ettiğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları, Kandahar’daki hava saldırılarında bir cephane deposunu ve lojistik üssü yok ettiklerini aktardı.

Tolo News’e göre Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan güçlerinin Pakistan’ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarını gece saat 00.00’da sona erdirdiğini açıkladı.

BM’den çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Guterres adına yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Guterres, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları ve sivilleri korumaları çağrısı yaptı. Ayrıca tarafları sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet etti.

Afganistan–Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemde yaşanan bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktayı hedef aldıklarını duyurmuştu.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a uygun zamanda “uygun ve ölçülü yanıt vereceklerini” açıklamıştı.

Afganistan Kızılayı, Pakistan’ın saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise Afganistan sınırı boyunca düzenledikleri saldırılarda yaklaşık 70 kişiyi etkisiz hale getirdiklerini açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan’ın 7 noktayı hedef almasının ardından Kabil’deki Pakistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve protesto notası verdi.

