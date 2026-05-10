HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 15:46 10 Mayıs 2026 15:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 15:48 10 Mayıs 2026 15:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Pakistan'da intihar saldırısı: 15 polis hayatını kaybetti

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polis yaşamını yitirdi, 3 polis ise yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırı, Bannu bölgesindeki Fateh Khel polis noktasını hedef aldı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, patlayıcı yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırı sırasında karakolda 18 güvenlik görevlisi bulunuyordu. Şiddetli patlamanın ardından saldırganların farklı noktalardan ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, İntihar saldırısının etkisiyle polis noktası tamamen yıkılırken, bölgede konuşlu zırhlı araç da kullanılamaz hale geldi. Patlama çevredeki yapılarda da büyük hasara yol açtı. Olayın ardından bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan’da son yıllarda özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artış gösteriyor. Pakistan yönetimi, saldırıların arkasında Pakistan Talibanı’nın (TTP) bulunduğunu ve örgütün Afganistan’dan faaliyet yürüttüğünü öne sürerken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.

Öte yandan Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarla gündeme geliyor. Örgüt, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını talep ediyor.

