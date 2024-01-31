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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 17:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 18:33
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Pakistan'da İmran Han'a iki günde ikinci hapis cezası: Yolsuzluk davasında 14 yıl

Karar, 10 yıl hapis cezasının verilmesinden sadece bir gün sonra ve 8 Şubat’taki genel seçimden hemen önce geldi. Mahkeme, İmran Han'a ayrıca 10 yıl siyaset yasağı koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakistan'da İmran Han'a iki günde ikinci hapis cezası: Yolsuzluk davasında 14 yıl

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sadece bir gün sonra, bu kez bir yolsuzluk davasında 14 yıla mahkum edildi.

Pakistan, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargıladığı İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu.

Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet görevlileri aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu kaydediliyor.

İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10’ar yıl hapis cezası almıştı.

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
30 Ocak 2024

İmran Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski başbakanın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

(HA)

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