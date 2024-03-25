Pakistan'da gazeteci cinayeti

Pakistanlı gazeteci Jam Saghir Ahmed Lar, Pencap'ta vurularak öldürüldü.

Daily Khabrain gazetesinin muhabiri ve Pencap eyaletinin merkezindeki Khanpur şehrinde yerel haber kuruluşlarına katkıda bulunan Lar, 14 Mart'ta kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı. Lar'a bir eczanede olduğu sırada ikisi AK-47 tüfekli, biri tabancalı üç kişi saldırdı. Saldırganlar daha sonra bir motosikletle olay yerinden kaçtı.

Lar'ın öldürülmesinin arkasındaki neden belirsizliğini koruyor ancak kardeşi Jaleel Ahmed, gazetecinin yerel siyasi figürler hakkında yaptığı haberlerin ardından kimliği belirsiz kaynaklardan ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Asya Program Koordinatörü Beh Lih Yi, "Pakistan makamları gazeteci Jam Saghir Ahmed Lar'ın öldürülmesini hızlı ve şeffaf bir şekilde soruşturmalı ve daha önce aldığı ölüm tehditleri de dahil olmak üzere gazeteciliğiyle bağlantılı olup olmadığını belirlemelidir" diye açıklama yaptı.

Li "Pakistan'da gazetecilerin öldürülmesine ve bunun cezasız kalmasına son verilmelidir. Hükümet medyaya yönelik korumayı arttırmalı ve gazetecilerin misilleme korkusu olmadan haber yapabilmelerini sağlamalıdır" diye keledi.

CPJ'nin verilerine göre 1992'den bu yana Pakistan'da 64 gazeteci yaptıkları işle bağlantılı olarak öldürüldü. Ülke, CPJ'nin 2023 Küresel Cezasızlık Endeksi'nde 11. sırada yer alıyor.

(HA)