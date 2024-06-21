Pakistan'da bir kişi "Kuran'a saygısızlık" gerekçesiyle yakılarak öldürüldü

Svat bölgesinde gerçekleşen linç olayıyla ilgili bilgi veren bir polis kaynağı, “20’si akşamı Madyan kentinde bir adam Kuran’ı yaktığı gerekçesiyle bölgede yaşayanlarca yakalandı. Polis müdahale etti, bu kişiyi kurtardı ve bölgedeki bir karakola getirdi.” dedi.

Polis hedef alınan kişinin bölge sakini olmadığını söyledi.

AFP'ye bilgi veren polis kaynağı, taşkın kalabalığı dağıtmak için polisin havaya uyarı ateşi açmasının kalabalığı daha da öfkelendirdiği, sayıca polisten fazla saldırganların adamı karakoldan çıkartarak sopalarla dövdüğünü anlattı.

Daha sonra da bu kişinin üzerine yağ döküldükten sonra ateşe verildiğini ekledi.

Bir başka bölge yetkilisi de yaşananları doğrulayarak, bu kişinin öldürüldükten sonra kızgın kalabalığın polisi taşladığını ve polisin de karakolu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

(AEK)