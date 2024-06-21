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Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 22:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 22:33
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Pakistan'da bir kişi "Kuran'a saygısızlık" gerekçesiyle yakılarak öldürüldü

Pakistan’da bir erkek, Kuran’a saygısızlık ettiği gerekçesiyle kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü. Güvenliği için karakolda tutulan adamı, karakolu basan kalabalık kaçırdı ve yağlayarak yaktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakistan'da bir kişi "Kuran'a saygısızlık" gerekçesiyle yakılarak öldürüldü
Linç edilen kişinin ateşe verilmesi sonrasında meydana gelen yangın/videodan kayıt

Svat bölgesinde gerçekleşen linç olayıyla ilgili bilgi veren bir polis kaynağı, “20’si akşamı Madyan kentinde bir adam Kuran’ı yaktığı gerekçesiyle bölgede yaşayanlarca yakalandı. Polis müdahale etti, bu kişiyi kurtardı ve bölgedeki bir karakola getirdi.” dedi.

Polis hedef alınan kişinin bölge sakini olmadığını söyledi. 

AFP'ye bilgi veren polis kaynağı, taşkın kalabalığı dağıtmak için polisin havaya uyarı ateşi açmasının kalabalığı daha da öfkelendirdiği, sayıca polisten fazla saldırganların adamı karakoldan çıkartarak sopalarla dövdüğünü anlattı.

Daha sonra da bu kişinin üzerine yağ döküldükten sonra ateşe verildiğini ekledi.

Bir başka bölge yetkilisi de yaşananları doğrulayarak, bu kişinin öldürüldükten sonra kızgın kalabalığın polisi taşladığını ve polisin de karakolu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

(AEK)

Pakistan radikal islam linç
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