PAJK: “Roj roja parastina Rojava ye”

Koordînasyona Partiya Azadiya Jinên Kurdistanê (PAJK) derbarê êrîşên li dijî gelê Kurd li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de daxuyaniyek nivîskî weşand û hevgirtina xwe bi gelê Rojava re ragihand.
Di daxuyaniyê de diyar kir ku b êrîşên li ser gelê teslîmbûn an mirinê ferz dikin û dest nîşan kir ku berxwedana Rojava sembola têkoşîna ji bo jiyaneke azad û rûmetê ye. PAJK’ê diyar kir ku divê gel, jin û ciwanbi xwedîderketina Rojava re hêz bidin berxwedanê.
Daxuyaniya Koordînasyona PAJK’ê wiha ye:
Rojava bi rojan e di bin êrîşeke mezin de ye û di nava berxwedanê de ye. Em hemû şehîdên vê berxwedanê bi rêzdarî û minetdarî bi bîr tînin.
Êrîşên ku li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê dest pê kirin û li Reqa, Dêrazorê, Kobanê, Şedadê û Hesekê berdewam kirin, êrîşên qirkirinê yên li ser gelê Kurd e. Armanca van êrîşan ew e ku Rojava ji binî ve tasfiye bike. Teslîmbûn, an mirinê li ser gelê me ferz dikin. Gelê Kurd, bi taybetî gelê me yê li Rojava wekî sembola berxwedanê li ber xwe didin û ji tevahiya cîhanê re radigihîne ku ji bilî berxwedan û jiyana azad helwesteke din tuneye. Banga seferberiyê li wir bangek ji bo hemû gelê me, ciwanên me û dostên me ne.
Eşkere ye ku ev qirkirin û dagirkirina Rojava ku di 6’ê Çileyê de dest pê kiriye, parçeyek plana navneteweyî ye. Bêdengiya hêzên navneteweyî li hember van êrîşan û heta daxuyaniyên wan ên teşwîqkirina êrîşên Şamê, eşkere dikin ku Peymana Lozanê ya duyemîn li dijî gelê Kurd tê plankirin. Plansaz û rêvebirê van êrîşan dewleta Tirk e. Ev nîşan dide ku êrîşa rastîn jî li dijî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk e ku Rêberê me bi israr hewl daye li Tirkiyeyê pêk bîne. Divê were fêmkirin ku heta gelê me yê Rojava û jin di qirkirinê de bên derbaskirin, li Bakur pêvajoyeke wisa wê nemeşe.
Li ser gelê me komployeke tarî ya nû di dewrê de ye. Ev komploya mezin armanc dike ku îrade û sîstema jiyana xwişk-biratî ya di navbera gelên Rojhilata Navîn de ji holê rake. Berxwedana gelê me li Kurdistanê û li seranserê cîhanê wê vê komployê têk bibe.
Helbet wê Rojava li ber xwe bide, rûmet û hebûna xwe biparêze û teslîm nabe. Gelê Kurd û jinên Kurd wê çavên xwe ji vê qirkirinê negirin.
Em bang li hemû jinan, gelê xwe, dostên xwe yên navneteweyî, tevgerên jinan û hemû mirovahiya hestiyar û demokratîk dikin ku li hemberî komplo û polîtîkayên qirkirinê yên li ser Rojava tên ferzkirin, Rojava biparêzin. Divê hemû jin û ciwan xwedî li Rojava derkevin û bi her cûre çalakiyan hêz bide berxwedanê. Ji Bakur heta Başûr û heta Ewropayê divê gelê me ji bo Rojava ya ku çav, wijdan û sembola azadiya gelê Kurd e seferber bibin.
Divê hemû ciwanên gelê Kurd li her derê rabin û Rojava biparêzin. Em bang li hemû rêxsitin û enternasyonalîstan dikin xwedî li Rojava derkevin û tevlî berxwedanê bibin.
Roj roja yekîtiya neteweyî û parastina gelê me û Rojava ye. Roj roja parastina hebûna me, rûmeta me û şoreşa ku bi deh hezaran şehîdan pêşketiye ye.
Roj roja berxwedana li dijî zîhniyeta DAÎŞ’ê û hevkarên wê yên ku dixwazin pergala rizgarîxwaz, demokratîk û ekolojîk a jinan hilweşînin.
Gelê Kurd wê azadiya xwe misoger bike û bigihêje serketinê.”
(EMK/AY)
*Çavkanî: ANHA, AW