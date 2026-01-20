PAJK: Gün ulusal birlik ve Rojava’yı savunma günüdür

PAJK (Partiya Azadiya Jinên Kurdistanê) Koordinasyonu, HTŞ ve Türkiye’ye bağlı paramiliter grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. PAJK, Rojava’nın günlerdir kapsamlı bir saldırı altında direndiğini vurgulayarak, DAİŞ’e karşı mücadelede yer alan tüm enternasyonalist örgütleri direnişe katılmaya çağırdı.

Açıklamada, Rojava’da süren direnişin şehitleri saygı ve minnetle anıldı. Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê ile başlayan saldırıların Reqa, Dêrazor, Kobanê, Şeddadê ve Hesekê’ye yayıldığını belirten PAJK, bu saldırıların Kürt halkını hedef alan bir soykırım ve Rojava’yı tümden tasfiye etme girişimi olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Halkımıza teslimiyet ya da ölüm dayatılıyor. Kürt halkı, özelde Rojava halkı, direnişten ve özgür yaşamdan başka bir seçeneği olmadığını tüm dünyaya ilan ediyor” denildi.

“İkinci bir Lozan planlanıyor”

PAJK, Şam yönetimi ile Rojava yönetimi arasında 10 Mart mutabakatının uygulanması için görüşmeler sürerken ve Halep ile Fırat’ın batısında ateşkes kararları alınmışken, silahlı grupların Suriye ordusu adı altında QSD güçlerine saldırdığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin bu saldırı planının içinde yer aldığının açıkça görüldüğü ifade edildi.

6 Ocak’tan bu yana süren saldırıların uluslararası bir plan dâhilinde yürütüldüğünü savunan PAJK, uluslararası güçlerin sessizliğinin ve Şam’ı cesaretlendiren açıklamaların Kürt halkı üzerinde “ikinci bir Lozan” dayatmasını gündeme getirdiğini kaydetti. PAJK, saldırıların aynı zamanda Türkiye’de yürütülmek istenen Barış ve Demokratik Toplum sürecini hedef aldığını vurguladı.

Açıklamada, halkların kardeşçe bir arada yaşama iradesini hedef alan yeni ve karanlık bir komplonun devrede olduğu belirtildi. PAJK, DAİŞ’i farklı biçimlerde yeniden iktidara taşıyan güçlerin bu komplonun planlayıcısı olduğunu ifade etti. YPJ öncülüğündeki kadın direnişinin daha önce IŞİD'in yenilgiye uğrattığını hatırlatan PAJK, bugün de kadınların Rojava devrimini savunacağını vurguladı.

PAJK, Rojava’nın onurunu ve varlığını koruyarak teslim olmayacağını belirtti. Açıklamada, tüm kadınlara, halklara, enternasyonal dostlara, kadın hareketlerine ve demokratik kamuoyuna Rojava’yı savunma çağrısı yapıldı. Bakur’dan Başur’a, Avrupa’dan dünyanın dört bir yanına kadar Kürt halkının ve dostlarının Rojava için seferber olması istendi.

Açıklama son olarak şöyle sona erdi:

“Gün ulusal birlik günüdür. Gün Rojava’yı savunma günüdür. Gün onurumuzu, varlığımızı ve on binlerce şehitle büyüyen devrimi sahiplenme günüdür. Halkımızın ve savunma güçlerimizin direnişi bu planları boşa çıkaracak, Kürt halkının özgürlüğünü güvence altına alacaktır.”

Al-Monitor: Trump, Şara'dan Haseke'ye girmeyeceğine dair taahhüt aldı

(EMK)