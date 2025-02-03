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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2025 12:57
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PACBI'den sinemacılara çağrı: Berlinale'yi boykot et

"Sinemacılar, Filistin mücadelesine zarar vermemek ve İsrail’in soykırımı ile apartheid rejimini aklamaktan kaçınmak gibi temel bir etik sorumluluğa sahiptir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
PACBI'den sinemacılara çağrı: Berlinale'yi boykot et
Fotoğraf: 74. Berlinale'de İsrail'i protesto yönetmen Ben Russell ve Guillaume Cailleau (Kaynak: Berlinale)

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası (PACBI), tüm uluslararası sinemacıları 75. Uluslararası Berlin Film Festivali’ni (Berlinale) boykot etmeye çağırdı.

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS’nin de desteklediği boykot çağrısı özetle şöyle:

“Berlinale, İsrail’in Gazze’de katlettiği on binlerce Filistinliyi anmaktan dahi kaçındı. Sadece geçen ay, festival yönetimi, Filistinlilerle dayanışma gösteren bir çalışanını Alman polisine ihbar ederek onun kişisel güvenliğini tehlikeye attı. Geçen yıl, Alman siyaset ve medya kuruluşları, Gazze’de ateşkes çağrısı yapan ve Filistin halkına yönelik İsrail’in askeri işgali, apartheid rejimi ve sömürgeci yerleşim politikasını eleştiren Berlinale’ye katılan sinemacılara sert saldırılarda bulundu.

“Sinemacılar, Filistin mücadelesine zarar vermemek ve İsrail’in soykırımını ile apartheid rejimini aklamaktan kaçınmak gibi temel bir etik sorumluluğa sahiptir. Uluslararası Berlin Film Festivali, Alman hükümetinin Gazze'deki soykırımda İsrail ile ortaklığına suç ortağıdır ve Filistinlilerle dayanışma içinde olan sinemacıları koruyamamaktadır. Berlinale'yi boykot et!"

Filistin İçin Sinema Emekçileri (Film Workers for Palestine) de Kasım 2024’te festivale başvurmayı ve katılmayı düşünen sinemacılara hitap eden bir açıklama yaparak, "Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin," demişti.
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Festival 13 Şubat’ta

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 13-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 75. Berlinale'de 19 film, büyük ödül "Altın Ayı" için yarışacak. Festival boyunca çeşitli kategorilerde 74 ülkeden toplam 240 film gösterilecek.

Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstleniyor. Jürinin diğer üyeleri ise şöyle:

Yönetmen Nabil Ayouch (Fas/Fransa), kostüm tasarımcısı Bina Daigeler (Almanya), oyuncu Fan Bingbing (Çin Halk Cumhuriyeti), yönetmen Rodrigo Moreno (Arjantin), film eleştirmeni ve yazar Amy Nicholson (ABD) ve yönetmen, oyuncu ve senarist Maria Schrader (Almanya). (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail'e kültürel boykot Filistin-İsrail Savaşı 75. Uluslararası Berlin Film Festivali
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/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
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/haber/filistin-film-enstitusu-filistinli-sinemacilarin-ifade-ozgurlugunu-savunun-299174
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