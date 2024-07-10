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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 14:50
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Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarını kapattık

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, "Vakıf üniversitelerinde de ikinci öğretim programları yerine, istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarını kapattık
*Fotoğraf: YÖK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nın yüksek öğretime ilişkin açıklamalar yaptı.

Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, "Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve bazı temel bilim programlarının da kontenjanlarının azaltılacağını söyledi.  

Özvar, bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu'nun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacağını hatırlattı ve “şu an 109 üniversitenin 898 programının TYÇ Logosunu kullanma hakkına sahip olduğunu” belirtti.

"TYÇ logosuna sahip olunması yükseköğretim mezunlarına uluslararası bazı avantajlar getireceğini” söyleyen Özvar, “Mezunların diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınmasını ve istihdam imkanlarının artmasını mümkün kılacak. Ayrıca, TYÇ Logosu yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışındaki öğrenim kazanımlarının karşılıklı olarak tanınmasında ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

"İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltacaklarını” ifade eden Özvar, YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda, gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına ‘ikinci üniversite’ kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini belirtti.

(RT)

YÖK Erol özvar yüksek öğretim kurumu
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