Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru

Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk müsabakalarındaki sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda milli sporcular Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz mücadele etti.

Hem dünya hem paralimpik rekoru

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre toplam 28 sporcunun ok attığı sıralama atışında Öznur Cüre Girdi, 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekorunu kırarak birinci oldu.

Önceki dünya rekoru Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye 698, paralimpik rekoru ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden Jessica Stretton'a 694 puanla aitti.

Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükseldi.

634 puanla 27'nci olan Sevgi Yorulmaz ise yarın (30 Ağustos) son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanmıştı

Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde 38 madalyası bulunuyor. Kadın sporcular, takım ya da bireysel olarak Türkiye'ye toplam 22 madalya kazandırdı.

Öznur Cüre Girdi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Bülent Korkmaz ile beraber makaralı yay karışık takımında gümüş madalya kazanmıştı.

2022 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda ise Sevgi Yorulmaz ile beraber oluşturdukları takım, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunu kırıp altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

Öznur Cüre Girdi, 2023 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. (NK)