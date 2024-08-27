Özlem Zengin: Sivil bir anayasa yapma iradesi var

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, EKOL TV’de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programının konuğu oldu.

Zengin, yeni bir anayasa çalışmasının yürütüldüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir taslak olmadığını belirtti.

Türkiye'nin bugüne kadar tam anlamıyla sivil bir anayasa yapamadığını vurgulayan Zengin, "Bu meclis, geniş katılımlı bir sivil anayasa yapmayı başarsın istiyoruz. Bu, siyaset için hem önemli hem de birleştirici bir unsur" dedi.

Zengin, anayasa çalışmalarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalara da değinerek, Meclis’in daha düzenli ve sakin çalışabilmesi için ihtisas mahkemelerine ve yeni iç tüzük düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ayrıca, sosyal medyada ve dijital platformlarda kuralların belirlenmesi gerektiğini belirten Zengin, bu alanların kuralsız mecralar olamayacağını söyledi.

Kadına yönelik şiddet

Programda ayrıca, mülteci meselesi, ekonomi politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi konular da ele alındı. Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için Anayasa değişikliği yapıldığı iddialarını reddetti ve "Şu anda böyle bir arayış söz konusu değil" dedi.

Ayrıca, Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan tartışmaların topluma yansıyan etkilerine değinerek, "Büyük Millet Meclisi'nde gösterilen şiddet, toplumsal şiddeti tetikler. Kadına yönelik şiddet de dahil olmak üzere, şiddete sıfır tolerans göstermeliyiz" dedi.

Zengin, Meclis'te yapılan tartışmaların, toplumda kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve hayvanlara yönelik şiddet gibi olumsuz davranışları artırabileceğini belirterek, "Hiçbir insan şiddeti hak etmez. Meclis'te şiddet gösterilmesi, toplumda daha yaygın şiddet olaylarına yol açar" dedi.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zengin, meclisteki tartışmaların daha sağduyulu ve seviyeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu konuda tüm milletvekillerine sorumluluk çağrısı yaptı.

Programın sonunda, Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni değerli bulduğunu ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bu mecranın önemini vurgulayarak, Armağan Çağlayan'ı meclisi ziyaret etmeye davet etti.

Programının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

(EMK)