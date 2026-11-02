Özlem Zengin "Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor" konferansından neden çekildiğini açıkladı

*Kararı bir gün önceden Pervin Buldan'a ilettiğini belirtti. Zengin'in daveti, etkinlik öncesinde sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı. Programdaki değişikliği duyuran gazeteci Gözde Şeker ise konferansın amacının, yüz yüze gelme imkânı bulamadıkları iktidar temsilcilerine şüphelerini ve tepkilerini doğrudan iletmek olduğunu söylemişti.

*T24'e konuşan Zengin, daveti AKP Genel Merkezi ile görüştüklerini ve başta katılma kararı aldıklarını, ancak LGBTİ başlıklarını görünce partinin muhalefet ettiği bir konunun ele alınacağı etkinliğe katılmayı yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara’da düzenlenen “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansına katılmaktan, programda LGBTİ+ başlıklarının da yer alması nedeniyle vazgeçti. Zengin, kararını partisinin LGBTİ+ hakları konusundaki politikasıyla açıkladı.

T24’ten Candan Yıldız’a konuşan Zengin, konferansa katılma kararını AKP Genel Merkezi ile görüştükten sonra aldıklarını, ancak programda LGBTİ+ başlıklarını görünce yeniden değerlendirme yaptıklarını söyledi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenen konferansın 1 Kasım Pazar günkü programında Zengin’in, “Barışın siyasal sorumluluğu, demokratik çözüm, Meclis ve siyasi partiler” başlıklı oturumda konuşması planlanıyordu.

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi gibi konuların ele alındığı konferansa Zengin’in davet edilmesi, etkinlik öncesinde sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

“Partimizin politikası belli”

Konferansa davet edildiğinde AKP Genel Merkezi ile görüştüğünü ve başlangıçta katılma kararı aldıklarını belirten Zengin, şöyle konuştu:

“Kadınlar Yan Yana Konferansı’na davet edildim. Terörsüz Türkiye bizim için önemli ve müstakil bir mesele. Bu daveti Genel Merkez’le de konuştum ve katılma kararı aldık. AKP kadınların da kurduğu bir parti. Biz de kadın hareketiyiz. Bu konferansa katılmayı önemli bulduk. Ancak LGBTİ başlıklarını gördük; partimizin politikası belli, bu bizim muhalefet ettiğimiz bir konu. Bu konunun da konuşulacağı bir konferansa katılıp katılmamayı yeniden değerlendirdik ve katılmama kararı aldık. Bunu da bir gün öncesinden Pervin Buldan’a ilettim.”

“İktidara soru sormak istiyorduk”

Zengin’in konferansa katılmayacağı daha önce kamuoyuna yansımıştı. Programdaki değişikliği duyuran gazeteci Gözde Şeker, konferansın amaçlarından birinin iktidar temsilcileriyle doğrudan konuşmak ve sorularını muhataplarına yöneltmek olduğunu söylemişti.

Şeker, “Şüphelerimizi, tepkilerimizi direkt muhatabına iletmekti amacımız malum. Pek yüz yüze gelme imkânı bulamadığımız bir iktidarın temsilcisine soru sormak gibi bir niyetimiz vardı. Çıkış noktamız buydu” demişti.

Özlem Zengin’in kadınlarla ilgili tartışma yaratan sözleri “Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu” Zengin, Haziran 2020’de Meclis’te yaptığı konuşmada bu ifadeyi kullandı. Sözleri kamuoyunda tartışma yarattı. “Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz” Zengin, 2020’de kadınların geçmişteki toplumsal konumuna ve AKP döneminde elde ettikleri haklara ilişkin değerlendirmesinde bu ifadeyi kullandı. “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” Zengin, 19 Şubat 2021’de cezaevlerinde ve gözaltında çıplak arama yapıldığı iddialarını reddederken bu sözleri söyledi. İddiaları “kurgusal bir hareket” olarak nitelendirdi. “Madem böyle bir mesele var bir zahmet bunun şikâyetini de yapın” Mart 2021’de çıplak arama tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yapan Zengin, Türkiye’de bu tür aramaların hiç yapılmadığını söylemediğini belirterek şikâyette bulunulması gerektiğini söyledi. Kadın-erkek ilişkilerine dair dini referanslı açıklamalara eleştiri Zengin, 2021’de Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın’ın kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalarını eleştirerek “Kadın-erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum” dedi.

80 kadından Ankara’da barış ve demokrasi konferansı için çağrı

Kadınlar Ankara’da barış, demokrasi ve eşitliği konuşuyor

Kadınlar barışı nasıl tanımlıyor: “Yan yanayız, geleceği konuşuyoruz”

(EMK)