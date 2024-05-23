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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 15:54
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 16:28
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Özlem Zengin: Cumartesi Anneleri 1000. haftada daha geniş katılımla toplanacak

İçişleri Bakanı ve Valiyle görüştüklerini belirten Zengin, "Geçen haftalarda, Cumartesi Anneleri'nden temsilen hanımefendiler beni ziyarete geldiler" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Özlem Zengin: Cumartesi Anneleri 1000. haftada daha geniş katılımla toplanacak
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın bu cumartesi 1000. hafta oturumunun Galatasaray Meydanı'nda daha geniş bir katılımla yapılacağını söyledi. 

İskender Bayhan Adalet Bakanı’na sordu: Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerler hukuki mi?
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI BİNİNCİ HAFTA
İskender Bayhan Adalet Bakanı’na sordu: Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerler hukuki mi?
23 Mayıs 2024

Zengin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumartesi Anneleriyle alakalı bir şey ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda, Cumartesi Anneleri'nden temsilen hanımefendiler beni ziyarete geldiler -kendileri, biliyorum diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler- neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu.

"Ayın 29’unda toplantılarının 1.000’cisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar, daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada tabii, ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak farklı bir yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen, hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir diye ifade etmek istiyorum. "(AÖ)

cumartesi anneleri
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