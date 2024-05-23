Özlem Zengin: Cumartesi Anneleri 1000. haftada daha geniş katılımla toplanacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın bu cumartesi 1000. hafta oturumunun Galatasaray Meydanı'nda daha geniş bir katılımla yapılacağını söyledi.

CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI BİNİNCİ HAFTA İskender Bayhan Adalet Bakanı’na sordu: Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerler hukuki mi?

Zengin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumartesi Anneleriyle alakalı bir şey ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda, Cumartesi Anneleri'nden temsilen hanımefendiler beni ziyarete geldiler -kendileri, biliyorum diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler- neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu.

"Ayın 29’unda toplantılarının 1.000’cisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar, daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada tabii, ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak farklı bir yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen, hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir diye ifade etmek istiyorum. "(AÖ)