ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 10:50
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 10:57
1 dk Okuma

Özlem Gürses’in ev hapsi kaldırıldı

Özlem Gürses Suriye'yle ilgili "IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" yorumu nedeniyle 52 gündür ev hapsindeydi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Özlem Gürses’in ev hapsi kaldırıldı

YouTube kanalı TV OZ’de Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili yaptığı eleştiri sonrası ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı.

Gürses’in bilek kelepçesi 52 gün sonra söküldü. Gürses kelepçesinin çıkartıldığı anları izleyicileriyle paylaştı. ‘Heyecanlı olduğunu’ söyledi ve “Özgürlük güzel” diye ekledi:

"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim. 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."

Gürses ev hapsi kararının ardından yayınlarını evinden gerçekleştiriyordu.

Ne olmuştu?

Özlem Gürses Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak kendi YouTube kalanında Suriye’deki gelişmeleri aktarırken “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürses hakkında soruşturma açmış ve gözaltına aldırmıştı. Mahkemeye Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özlem gürses
ilgili haberler
Özlem Gürses'e ev hapsi kararı
21 Aralık 2024
/haber/ozlem-gurses-e-ev-hapsi-karari-302919
SAVCI HABER DİLİNİ BEĞENMEDİ
Youtube yayıncısı Özlem Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltında
20 Aralık 2024
/haber/youtube-yayincisi-ozlem-gurses-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-karariyla-gozaltinda-302908
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özlem Gürses'e ev hapsi kararı
21 Aralık 2024
/haber/ozlem-gurses-e-ev-hapsi-karari-302919
SAVCI HABER DİLİNİ BEĞENMEDİ
Youtube yayıncısı Özlem Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltında
20 Aralık 2024
/haber/youtube-yayincisi-ozlem-gurses-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-karariyla-gozaltinda-302908
Sayfa Başına Git