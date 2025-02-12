Özlem Gürses’in ev hapsi kaldırıldı

YouTube kanalı TV OZ’de Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili yaptığı eleştiri sonrası ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses hakkındaki idari tedbir kararı kaldırıldı.

Gürses’in bilek kelepçesi 52 gün sonra söküldü. Gürses kelepçesinin çıkartıldığı anları izleyicileriyle paylaştı. ‘Heyecanlı olduğunu’ söyledi ve “Özgürlük güzel” diye ekledi:

"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim. 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."

Gürses ev hapsi kararının ardından yayınlarını evinden gerçekleştiriyordu.

Ne olmuştu?

Özlem Gürses Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak kendi YouTube kalanında Suriye’deki gelişmeleri aktarırken “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürses hakkında soruşturma açmış ve gözaltına aldırmıştı. Mahkemeye Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.