Özlem Gürses, Suriye'deki TSK ile ilgili sözleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

YouTube kanalı TV OZ’de Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili yaptığı eleştiri sonrası ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Devletin askeri teşkilatını alenen aşılamakla (TCK 301)” iddiasıyla açılan ve dün (24 Nisan) Çağlayan’daki İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gürses avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Hikmet Ermaner ve Buse Şahin ile katıldı.

İddianameye karşı savunma yapan Gürses, “75 dakikalık bir canlı yayının içinden seçilmiş 8 saniyelik bir videonun troller ve isimsiz sosyal medya hesapları üzerinden yaygınlaştırılması ile TSK’yi aşağıladığım ya da hakaret ettiğim iddia ediliyor. Bu kurguyla 4 aydır yurtdışı çıkış yasağım var. İki uluslararası konferansta konuşmacıydım, katılamadım. Ellerime kelepçeler takıldı, itibar suikastı için cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüler servis edildi, kararlar daha biz görmeden basına sızdırıldı. 52 gün ayağımda bir elektronik kelepçe ile asla kabul etmediğim, söylemediğim, ima dahi etmediğim bir kelime için evimde hapsedildim.” dedi.

Gürses’in beyanının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Gürses, "Böyle bir suç işlemedim" derken avukatı Enes Hikmet Ermaner mütalaanın duruşma öncesi hazırlandığını, duruşma sırasında kopyala-yapıştır yapmak suretiyle verildiğini belirterek “Bunun ne hukuken ne de vicdanen kabul edilmesi mümkün değildir. Duruşma savcısı tarafından müvekkilimizin savunmasının değersiz görülmesini kabul etmiyoruz. Müvekkilimizin bu suçu işleme kastı bulunmamaktadır. Esas hakkındaki mütalaada kast gösterilmemiştir. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Gürses'i "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gürses’in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığını belirten mahkeme, verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Gürses hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Özlem Gürses hakkında 19 Aralık'ta Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak kendi YouTube kalanında yaptığı yayının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

20 Aralık'ta gözaltına alınan Gürses 21 Aralık'ta çıkartıldığı mahkemece hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla birlikte serbest bırakılmıştı. 12 Şubat'ta da hakkındaki idari tedbir kararı kaldırılmıştı.

Savcılık, Gürses’in “IŞID yapısı yani TSK-SMO yani Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyim, kimi Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda” sözlerine suç atfetmişti.

(HA)