Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsa borsada tavan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Şefik Çerçioğlu’nun yaklaşık yüzde 77 pay sahibi olduğu Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri üç günde yüzde 25’ten fazla arttı.

Borsa İstanbul’da (BIST) JANTS koduyla işlem gören firma Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesiyle tavan yaptı.

Çerçioğlu’nın 13 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceğine yönelik ilk bilgilerin ortaya çıkmasıyla Jantsa günlük bazda yaklaşık yüzde 6 kadar yükselerek 23,68 TL seviyelerine ulaştı. Bir önceki gün 22,32 seviyesinden kapanmıştı.

Şirket hisseleri Çerçioğlu’nun istifa ettiğini açıklayıp, AKP’ye katılmasıyla 14 Ağustos’ta tavan oldu. yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse günü 25,84 TL’den kapattı.

Hisse bugün de tavan olarak 28,42 TL’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında zarar açıkladı

Jantsa, 2024’ün ilk yarısında açıkladığı 6 aylık bilançoda satış gelirlerinin 3,3 milyar TL olduğunu beyan etmişti. Bu yılın aynı döneminde yüzde 25 gerileyen satışlar 1 milyar liralık düşüşle 2,3 milyar liraya düştü. Geçen yılın ilk yarısında kâr açıklayan şirket bu yılki il yarı bilançosunda 53,4 milyar lira zarar etti.

