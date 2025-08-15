ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 13:38
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 13:46
1 dk Okuma

Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsa borsada tavan

Özlem Çerçioğlu’nun eşi Şefik Çerçioğlu’nun yaklaşık yüzde 77 pay sahibi olduğu Jantsa'nın hisseleri üç günde 22,32 TL seviyesinden 28,42 seviyesine yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsa borsada tavan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Şefik Çerçioğlu’nun yaklaşık yüzde 77 pay sahibi olduğu Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri üç günde yüzde 25’ten fazla arttı.

Borsa İstanbul’da (BIST) JANTS koduyla işlem gören firma Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesiyle tavan yaptı.

Çerçioğlu’nın 13 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceğine yönelik ilk bilgilerin ortaya çıkmasıyla Jantsa günlük bazda yaklaşık yüzde 6 kadar yükselerek 23,68 TL seviyelerine ulaştı. Bir önceki gün 22,32 seviyesinden kapanmıştı.

Şirket hisseleri Çerçioğlu’nun istifa ettiğini açıklayıp, AKP’ye katılmasıyla 14 Ağustos’ta tavan oldu. yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse günü 25,84 TL’den kapattı.

Hisse bugün de tavan olarak 28,42 TL’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında zarar açıkladı

Jantsa, 2024’ün ilk yarısında açıkladığı 6 aylık bilançoda satış gelirlerinin 3,3 milyar TL olduğunu beyan etmişti. Bu yılın aynı döneminde yüzde 25 gerileyen satışlar 1 milyar liralık düşüşle 2,3 milyar liraya düştü. Geçen yılın ilk yarısında kâr açıklayan şirket bu yılki il yarı bilançosunda 53,4 milyar lira zarar etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Özlem Çerçioğlu Jantsa
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git