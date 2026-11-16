Özlale’den fon vurgununda yeni iddialar: AKP’li Karaaslan’ın eşi ve kardeşini işaret etti

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kamuoyunda 'fon vurgunu' olarak gündeme gelen borsa işlemleriyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.

TBMM’de açıklama yapan Özlale, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal ile eşi Direnç Karaaslan’ın adlarının Matriks hisseleri ve Tera Yatırım kayıtlarında geçtiğini söyledi.

Şirket ortaklıkları, hisse işlemleri ve yatırım hesabı kayıtları üzerinden bazı isimler arasında bağlantılar bulunduğunu savunan Özlale, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) daha önce piyasa dolandırıcılığı nedeniyle işlem yasağı uyguladığı kişilerle Karaaslan ailesinin ilişkilerinin araştırılmasını istedi. Şöyle konuştu:

“Bugün bir milletvekilinin ailesinden Londra’daki şirket ortaklığına, Matriks hisselerinden Tera kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz. AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın kardeşi Halil Gökhan Özkal’ın Ünsal Ban’la ortaklığını; eşi Direnç Karaaslan’ın Matriks hisseleriyle ilişkisini ve aynı isimlerin Tera kayıtlarında nasıl tekrar tekrar bir araya geldiğini anlatacağız.”

Londra’da kurulan şirketin ortakları

Özlale’nin açıklamasına göre, 28 Şubat 2022’de Londra’da Gainex Global Limited adlı bir şirket kuruldu. Şirketin üç eşit ortağı Ünsal Ban, Halil Gökhan Özkal ve Süleyman Yıldırım’dı.

Özkal’ın AKP Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın kardeşi olduğunu belirten Özlale, Yıldırım’ın ise özgeçmişinde Tera Yatırım ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunan bir isim olduğuna dikkat çekti.

Özlale, şirketin kuruluşundan dokuz gün sonra, 9 Mart 2022’de, SPK’nın daha sonra Matriks hisselerindeki işlemler nedeniyle incelemeye alacağı dönemin başladığını söyledi.

19 Nisan 2022’de gerçekleştirilen Matriks genel kurulunun katılımcı listesinde Ünsal Ban, Direnç Karaaslan, Halil Gökhan Özkal, Ali Göl, Mehmet Fatih Can ve Arman Kayıkçı’nın yer aldığını aktardı.

Aynı genel kurulda Halil Gökhan Özkal’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi seçildiğini belirten Özlale, “Yani elli gün önce Ünsal Ban’la Londra’da ortaklık kuran kişi, şimdi Ban’ın hissedar olduğu ve daha sonra piyasa dolandırıcılığına konu olan şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi oluyor” dedi.

Tera kayıtlarında 112 saniyelik işlem dizisi

Özlale, Tera Yatırım’ın belge yönetim sisteminde yer alan kayıtların da araştırılması gerektiğini savundu.

Aktardığı bilgilere göre, 7 Ekim 2022’de saat 10.32 ile 10.34 arasında dört kişi adına art arda müşteri kayıtları oluşturuldu.

Arman Kayıkçı, Ali Göl, Direnç Karaaslan ve Mehmet Fatih Can adına oluşturulan kayıtların müşteri kodları da birbirini izliyordu.

Özlale, dört ismin Matriks genel kurulunda da bulunduğunu belirterek şu soruları yöneltti:

“Bu belgeler neden birlikte kaydedildi? Başvuruları kim getirdi? Ortak temsilcileri veya hesaplarında işlem yapabilen ortak vekilleri var mıydı?”

On gün sonra Hüseyin Kısak, Mürsel Pamukçu, Erdal Pamukçu ve Eray Aktay adına üç dakika 36 saniye içerisinde benzer kayıtlar oluşturulduğunu söyleyen Özlale, bu dört kişinin daha sonra SPK’nın Matriks yaptırım kararında yer aldığını hatırlattı. Aynı isimlerin 2023’te de Tera kayıtlarında birlikte göründüğünü ileri sürdü.

6 Temmuz 2023’te Ünsal Ban ile Ali Göl’ün müşteri kayıtları arasında 29 saniye, sözleşme kayıtları arasında ise 23 saniye bulunduğunu belirtti.

27 Temmuz 2023’te de Arman Kayıkçı, Direnç Karaaslan, Mehmet Fatih Can ve Emre Tezmen adına 116 saniye içinde kayıt oluşturulduğunu, bunların aynı kullanıcı numarasıyla sisteme girildiğini söyledi.

Bu kayıtların tek başına işlemlerin niteliğini ortaya koymadığını ancak hesapların kimler tarafından açıldığının ve yönetildiğinin araştırılmasını gerektirdiğini savundu.

SPK’nın suç duyurusunda Karaaslan ailesinden isimler yok

Özlale, SPK’nın 25 Temmuz 2024 tarihli kararına da dikkat çekti.

Kurul, Matriks hisselerinde 9 Mart-7 Eylül 2022 arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yedi kişi hakkında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı kararla yedi kişiye ve Dentak adlı şirkete iki yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı getirilmişti.

Özlale, Direnç Karaaslan ile Halil Gökhan Özkal’ın bu listede bulunmadığını belirterek incelemenin kapsamını sorguladı.

“Direnç Karaaslan’ın hesapları incelendi mi? İncelendiyse hangi sonuca ulaşıldı? İncelenmediyse kapsam hangi ölçüte göre belirlendi? Özkal’ın Ban’la Londra ortaklığı ve Matriks’teki bağımsız üyeliği değerlendirildi mi?” diye sordu.

Ayrıca, Ünsal Ban’ın 23 Haziran 2025 tarihli savcılık ek ifadesinde birlikte hisse topladıkları kişiler arasında Direnç Karaaslan’ın adını verdiğini öne sürdü.

Bu ifadenin ardından Karaaslan’ın hesapları, vekâlet ilişkileri ve hisse transferlerine yönelik herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Tera’nın kiraladığı ofis ve Dentak bağlantısı

Açıklamasında Tera Yatırım ile Dentak arasındaki ilişkiye de değinen Özlale, Dentak’ın 2007’de Ban kardeşler tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Şirketin hisselerinin sonraki yıllarda Mengen Organik’e devredildiğini ancak yönetim ve temsil kayıtlarında Ban ailesinin bağlantılarının devam ettiğini savundu.

Özlale’nin aktardığına göre, Tera Yatırım 1 Şubat 2022 tarihli sözleşmeyle Ankara irtibat bürosunu Dentak’tan kiraladı.

2023’te Dentak’a önce denetim, ardından yönetim kayyımı atandı. Kayyımların şirketi tek başlarına temsil edebileceğine ilişkin ilan 25 Temmuz 2023’te yayımlandı.

İki gün sonra Dentak adına Tera’nın sistemine yeni bir sözleşme kaydı girildiğini söyleyen Özlale, aynı gün Direnç Karaaslan ve Emre Tezmen adına da aynı kullanıcı numarasıyla kayıt oluşturulduğunu belirtti.

Özlale, Dentak sözleşmesinin gerçek imza tarihinin ve sözleşmenin kayyımların bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

E-Data hisselerinin devrini de gündeme getirdi

Özlale, iddialarını E-Data şirketinin hisse devrine de taşıdı.

Matriks genel kurulunda ve Tera kayıtlarında adı geçen Ali Göl’ün, E-Data’nın kontrolünü devralan üç kişiden biri olduğunu belirtti.

Diğer iki kişinin eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan Nacar ile SGK Genel Sağlık Sigortası eski Genel Müdürü İsmet Köksal olduğunu söyledi.

Şirketin yüzde 63,85’lik hissesi için açıklanan devir bedelinin 15 milyon dolar olduğunu aktaran Özlale, işlemin şirketin kasasına sermaye girişi sağlamadığını, mevcut ortakların hisselerinin devrini içerdiğini vurguladı.

Pay başına açıklanan 2,78 liralık devir bedelini, pay alım teklifi hesabına esas altı aylık düzeltilmiş borsa ortalaması olan 9,62 lirayla karşılaştıran Özlale, yaklaşık yüzde 71’lik farkın ekonomik gerekçesini sordu.

Nacar ve Köksal’a seslenen Özlale, “Kamuda üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler olarak bu milyonlarca dolarlık alımın finansmanını nasıl sağladınız? Kendi kaynaklarınızla mı, krediyle mi, üçüncü kişilerin finansmanıyla mı?” dedi.

Özlale ayrıca MT Portföy’ün MP4 ve MT6 fonlarının 1 Ekim 2026’da 10 milyon 608 bin 199 E-Data hissesi sattığını belirterek hisselerin kimlerden, hangi fiyatlarla alındığının ve kimlere satıldığının araştırılmasını istedi.

Çiğdem Karaaslan’a sorular

Özlale, AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’a da doğrudan sorular yöneltti.

Karaaslan ailesinin şirketlerinin 140 milyon dolarlık Yassıada projesinin yanı sıra 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde yer aldığını öne süren Özlale, ailenin ticari faaliyetleriyle siyasi konumu arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu. Şu soruları sordu:

“Bu ilişkilerden haberdar mıydınız? Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü? Siyasi konumunuzun referans olarak kullanılıp kullanılmadığını araştırdınız mı?”

SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılıklara hesap hareketlerini inceleme çağrısı yapan Özlale, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hesap açılışlarını, sözleşmeleri, vekâletleri, emir kayıtlarını ve banka hareketlerini birlikte inceleyin. Para hareketlerini, talimatı kimin verdiğini, ekonomik faydanın kime ulaştığını ortaya çıkarın. Biz isimleri, tarihlerle incelenebilir kayıtları ortaya koyuyoruz. Şimdi bu kayıtların arkasındaki para ve yetki zincirini açıklama sırası sizde. Cevapları belgeleriyle alana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.”

Çiğdem Karaaslan hakkında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı'ndan mezun. Siyasi hayatına 2005'te AKP Gençlik Kolları'nda başladı. Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresi'nde Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2006'da AKP 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. 6 yıl boyunca Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006'dan bu yana gerçekleştirilen tüm olağan büyük kongrelerde MKYK Üyeliğine seçildi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP Samsun Milletvekili oldu. O zamandan bu yana her seçimde TBMM'ye giriyor. Bu dördüncü vekilliği. 2015'ün eylül ayında yapılan kongrede Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu görevini 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongre'ye kadar aralıksız sürdürdü.

(HA)