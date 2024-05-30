Özkan Özdemir’in kaleminden: TTB'nin tarihi ve 'bilge bir direnişçi' Mahmut Ortakaya

Hekim ve hukukçu Ö. Özkan Özdemir’in biyografik kitabı "TTB’ye Adanmış Bir Ömür: Dr. Mahmut Ortakaya", Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Özdemir çalışmasında, Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) en uzun dönem Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapan, deontololojinin, etik değerlerin, iyi hekimliğin koruyucularından Dr. Mahmut Ortakaya’nın yaşam öyküsü üzerinden meslek örgütünün tarihini anlatıyor.

Ayrıntı Yayınları’nın Yakın Tarih dizisinde yer alan kitap, faili meçhullerin, insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı, devletin Kürtleri zapturaptaltına almaya çalıştığı 1990’lı yıllarda Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yapan Ortakaya’nın hayatını konu alıyor.

Kitap sadece Ortakaya’nın kişisel yaşamöyküsüne değil, Türk Tabipler Birliği grubunun kuruluş felsefesi ve süreci; Ortakaya’nın toplumsal, siyasal mücadelesi ve Kürt meselesiyle ilgili düşünceleri; iyi hekimlik değerleri ve mesleki pratiği; sivil toplumcu faaliyetleri gibi konulara da yer veriyor.

Tanıl Bora'nın kitapta yer alan yazısı şöyle:

"İçinde yaşadığımız zamanlarda yozlaşan kelimelerden biri de 'bilge.' Oysa bu sıfatı Mahmut Abi'ye ayırmak gerekirdi. Yüzeysel bir tanışıklıkla bile, ondaki bilgeliği görmemek imkânsızdır. Kelimenin tam hakkıyla, bir bilgedir o. Nitekim elinizdeki kitapta, birçok dostu onu öyle anıyor: 'Bilge bir direnişçi,' 'aydın Kürt bilgesi', 'şahsına münhasır bilge soyluluk'...

"Çelebiliğiyle; herkese ve her şeye, her teferruata dikkat verişiyle; insana ağır gelmemesine özen gösterdiği manâca ağır sözleriyle; nüktedanlığıyla, iktidara-otoriteye onu çaresiz bırakacak bir ironiyle inceden meydan okuyuşuyla; sadece konuşarak değil, bazen susarak öğretmesiyle; bilgeliği, abiliğine bitişiktir onun. Mahmut Ortakaya, yine yüzeysel bir tanışlıkla bile, anında Mahmut Abi’ye dönüşür. Ağabeylik sorumluluğuyla davranan, ağabeylik hukukuna gözeten, en önemlisi tepeden bakmayan, eşit ilişki kuran, özgürlükçü bir abi...

"Bu bilgeliğin ve ağabeyliğin arkasında, soyut bir 'iyilik'ten öte, hümanist ve realist bir kişilik var, sağlam bir adalet, hak ve onur anlayışı var. Mahmut Ortakaya’nın Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarihinde en uzun dönem (1990-2004)Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapan kişi olması, tesadüf sayılmamalı. Onur kavramını kişileştiren biri, o. 2010’da Mezopotamya Tıp Kongresi’nin Onur Başkanı olması da, doğal bir boşuna değil.

“'Doktor' Mahmut Ortakaya’dan söz ediyoruz! Abiliği gibi, hekimliği de adına sımsıkı yapışmıştır. TTB’deki uzun süreli etkinliği yanında, veremle mücadeleye, Toraks Derneği’ne nice emek verdi. Mahmut Ortakaya, hekim’in, hikmet’le aynı kökten geldiğinin de canlı timsalidir. Hekimliği, insan haklarıyla, barış savunuculuğuyla iç içe bildi, öyle yaşadı. Barış dili, hekimliğin etik icabıdır ona göre. 'Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemez' ilkesiyle, kendini hep 'halkın hekimi' olarak gördü."(AÖ)