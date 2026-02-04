Özilhan’ın evinin önüne giden Migros depo işçileri gözaltına alındı

Migros depo işçilerinin yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş 13’üncü gününde sürüyor. DGD-SEN öncülüğünde bir araya gelen işçiler, Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne yeniden gitti. işçiler görüşmelerin ardından gözaltına alındı.

Migros direnişi hakkında neler biliyoruz?

Villa önünde bir süre bekleyişini sürdüren işçiler, “İşçiler açken Özilhan’a huzur yok” sloganları attı. Eylem sırasında çok sayıda çevik kuvvet polisi bölgede hazır bulundu.

"Elinizi ardına koymayın"

Burada konuşan DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, direnişin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Günler de sürse, aylar da sürse bizim direniş alanımız burasıdır. Buradan sesleniyoruz ve bizi duyduklarını biliyoruz. Sırtımızı emekçi halka dayıyoruz. Direnişin etrafında kenetlenelim, daha fazlasına ihtiyacımız var. Elinizden geleni ardınıza koymayın; çünkü onlar koymuyor. Biz kazanırsak sizin sayenizde kazanacağız.”

Sekiz yıldır Migros deposunda çalışan Mehmet Çelik ise yaşadıklarını anlatarak, defalarca kıdem primini alamadığını söyledi. Çelik, “Bu eylem başlarken beni uyaranlar oldu, ‘ayrıl’ dediler. Neden ayrılayım, suç işlemiyoruz. Hepimiz ekmek için bu yola çıktık. Ne yağmur ne kar bizi durdurdu. Hak aramak suçmuş gibi davranıyorlar. Dört çocuğum var, onların hakkını savunmak zorundayım. Zam istemek suçsa, o zaman bu suçu işlemeye devam edeceğim” dedi.

Fotoğraf: Hasan Güneş, bir işçi baygınlık geçirdi.

Eylemde konuşan depo işçisi Ayşe ise, “İnsanı hayatta tutan onuru ve gururudur. Verilen sefalet ücretiyle geçinemiyorum. Ben durup dururken sokağa çıkmadım, bunu siz yarattınız. Ekmek için mücadele etmeyecek miyim?” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayşe, Tuncay Özilhan’a seslenerek, “Ben olmazsam sen de olmazsın” dedi.

İşçiler, Migros’un kamuoyuna yaptığı ve “Migros ailesi” vurgusu içeren açıklamalara da gönderme yaparak “Madem aileyiz, o zaman evimize gidiyoruz” sözleriyle daha önce de Özilhan’ın evinin önüne gitmişti.

31 Ocak’taki eylemde işçiler polis ablukasına alınmış, eylemi sürdürmekte ısrar eden yaklaşık 100 işçi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

İşçilerin talepleri ne? Net %50 ücret zammı:

İşçiler, Migros’un teklif ettiği %28–30’luk artışı yetersiz bularak maaşlara net %50 zam istiyorlar. Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi:

Promosyon gelirlerinin işçilere tam olarak verilmesi talep ediliyor. Vergi yükünün işveren tarafından karşılanması:

İşçiler, vergi dilimi farklarının Migros tarafından üstlenilmesini istiyorlar. Depo işkolunda kadrolu istihdam:

Taşeron sistemine son verilmesi ve tüm taşeron işçilerin Migros kadrosuna alınması talep listesinde. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması:

Eylemler nedeniyle işten çıkarılanların tekrar işe dönmesi isteniyor. Sendikal haklara saygı ve örgütlenme özgürlüğü:

Bazı destek açıklamalarında işçilerin sendikal tercih ve haklarının tanınması gerektiği vurgulanıyor.

(EMK)