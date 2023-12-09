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Yayın Tarihi: 9 Aralık 2023 16:59
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2023 17:17
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Özhaseki'den rezerv bölge açıklaması: Tapusu olanı kimse çıkaramaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, rezerv alanla ilgili "Tapusu olanı kimse çıkaramaz, başka yere gönderemez" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/09/ozhaseki-den-rezerv-bolge-aciklamasi-tapusu-olani-kimse-cikaramaz.jpg
*Fotoğraf: AA/arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni kentsel dönüşüm yasasıyla sadece boş alanlar değil, bina bulunan alanların da maliklere sorulmadan rezerv yapı ilan edilebileceğine yönelik mülkiyet hakkına ilişkin konuştu. 

"Türkiye genelinde ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilân ediliyor"
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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, kentsel dönüşüm konusunda yapılan son yasal düzenlemeye "Tapusu olanı kimse çıkaramaz" diye yanıt verdi.

Zeyrek'in köşesinde yer alan ilgili kısım şöyle: 

“Rezerv alan için ‘yeni yerleşim yeri’ ifadesi kullanılıyordu ve bu yüzden yeni yerleşimden kent dışındaki boş alanları anlayan mahkemeler ‘burası yeni yerleşim değil’ gerekçesiyle konut alanlarda rezerv alan ilan edilmesi kararlarını iptal ediyordu. Biz sadece ‘yeni yerleşim yeri’ ifadesini çıkardık. Bunun arkasında bir şey aramak doğru değil.”

(“Dönüşümden sonra vatandaş değerlenen konutunun parasını ödeyemezse başka yerlere göç etmek zorunda kalır mı?)

“Hayır. Çok net söylüyorum. Konutu dönüştürülen vatandaşın tapusu varsa onu oradan hiç kimse çıkaramaz. Vatandaş ölene kadar orada yaşar. Borcunu da öder. Ödeyemezse varisleri oturmaya ve ödemeye devam eder. Daha önceki uygulamalarda yerlerinden olan vatandaşların hazine arazilerinde oturduğunu, tapularının olmadığını hatırlamakta yarar var."

“Kentsel dönüşüm” kanunuyla, yerleşim olan bölge de rezerv alanı olabilecek
“Kentsel dönüşüm” kanunuyla, yerleşim olan bölge de rezerv alanı olabilecek
8 Kasım 2023

(RT)

mehmet özhaseki rezerv alan kentsel dönüşüm yasası
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