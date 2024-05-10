Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarına hapis cezası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde çalışan beş gazeteci, bir personel sorumlusu ve bir gazete dağıtımcısının yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla (TCK 220/7)’ editörler Mehmet Ali Çelebi’ye 3 yıl 9 ay, Reyhan Hacıoğlu, Hicran Urun, imtiyaz sahibi İhsan Yaşar, ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme gazete dağıtımcısı Mizgin Fendik’in baraatına hükmederken, hakkında devam eden başka yargılamaları olması sebebiyle personel sorumlusu Pınar Tarlak’ın dosyasını tefrik etti.

Sanıkların avukatı Sercan Korkmaz duruşmada yaptığı savunmada “Dosya soruşturma safhasından itibaren problemli. Müvekkiller örgütsel faaliyetlerle suçlanıyorlar ama soruşturma aşamasında yapılan tek bir dinleme bile yapılmamış, delil yok. Dosyada hukuki nitelik olarak tartışılacak tek konu propaganda atfına yönelik olabilir. Basına yönelik özel bir güvenlikli konseptin yargısal yansıması bu dava. Çünkü hukuk zorlanıyor, yeterli, ikna edilebilir ve maddi gerekçeler verilemiyor” dedi.

Ne olmuştu? Polis, 28 Mart 2018'de Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaası'na baskı düzenledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da (TMSF) gazeteye kayyım atadı. Baskın sırasında ve ertesi günlerde düzenlenen ev baskınlarında aralarında Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar, Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, Gün Matbaası Sahibi Kasım Zengin'in de olduğu toplam 33 gazeteci ve matbaa çalışanı gözaltına alındı. 5 Nisan ve 6 Nisan 2018 tarihlerinde toplamda 20 kişi ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘propaganda’ iddiasıyla tutuklandı. Açılan davada karar 28 Haziran 2019’da çıktı. Mahkeme, ‘üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan gazeteciler Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu ve İshak Yasul’a 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Ali Çelebi’yi de 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İshak Yasul’u ‘örgüt propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. İhsan Yaşar da ‘silah bulundurmaktan’ 10 ay hapis cezası aldı. Cezayı 500 TL para cezasına çevrildi. Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Mizgin Fendik hakkında ise tüm suçlamalardan beraat etti. Avukatlar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Mart 2021’de dosyayı görüşen istinaf mahkemesi cezaları ve beraat kararını bozdu, yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Özgürlükçü Demokrasi Davasında 5 Kişiye Hapis Cezası