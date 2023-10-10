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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 16:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 16:36
2 dk Okuma

Özgürlük Yürüyüşü’nde 10 Ekim'de yaşamını yitirenler anıldı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi yöneticileri eşlik etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/ozgurluk-yuruyusunde-10-ekim-de-yasamini-yitirenler-anildi.jpg
TİP Basın Bürosu

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi talebiyle 1 Ekim'de başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü" 10'uncu gününde sürüyor. Hatay’dan Ankara’ya başlatılan yürüyüş, bugün Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nden devam etti.

“Katliam davasında hüküm giyen bazı IŞİD’liler aramızda dolaşıyor”
10 EKİM KATLİAMI
“Katliam davasında hüküm giyen bazı IŞİD’liler aramızda dolaşıyor”
10 Ekim 2023

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi yöneticileri eşlik etti.

"Asla unutmayacağız"

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yıldönümüne değinen Baş, katliamın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala faillerin açığa çıkarılmadığını belirtti:

"Evet, ortada sözde bir dava var,  bu dava devam ediyor fakat bu davayı takip ettiğimizde gördüğümüz şudur; bu dava bir katliamı açığa çıkartmak için değil, bir katliamın üzerini örtmek için. Bir katliamı bütün ayrıntılarıyla açığa çıkartmak, faillerini açığa çıkartmak cezalandırmak için değil, üzerini örtüp unutulmasını sağlamak için yapıyorlar. Buradan açık ve net ifade ediyoruz, asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız.”

“Unutmayalım ki 10 Ekim Katliamının hemen öncesinde Suruç’ta sosyalist gençleri hedef alan benzer bir katliam gerçekleşmişti. Hemen arkasından Ankara’daki katliam iktidarın o dönem iktidarını kaybetme korkusuyla içine girdiği telaşın ve toplumu teslim alma girişimlerinin bir sonucuydu. Unutmayın ‘Verin 400’ü bu işi huzur içinde çözelim’ cümlesi Ankara Gar Katliamı’nın şifresini vermektedir bize."

"Bugün yolları ayrılmış olmasına rağmen o gün başbakan olduğu için sürecin bütün ayrıntılarına vakıf olan Davutoğlu’nun ‘Konuşursam çok şey açığa çıkar’ diyerek o katliamın faillerini bildiğini ve katliamı pazarlık konusu haline getirdiğini ortaya çıkarıyor. Bizim canımız, kanımız, arkadaşlarımızın hayatı üzerinden kendi siyasi emelleri için siyasi pazarlık yapacak kadar yüzsüzler.”

Baş, katliamda yaşamını yitirenleri andı:

“Yaşamını yitirenlerin ailelerini, hak ve adalet mücadelesini yılmaz bir azimle devam ettiren 10 Ekim ailelerimizi saygıyla selamlıyoruz. Mücadelelerinin sonuna kadar yanlarında olacağız, asla yalnız yürümeyecekler. Katilleri ise asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz.”

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı. Yürüyüşün bugünkü ayağı Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kurbanlı Mahallesi'nde tamamlanacak.

(EMK)

can atalay 10 Ekim ankada saldırısı
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/haber/10-ekim-de-aslinda-ne-oldu-sorusu-yanitsiz-kaldi-265192
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8 Haziran 2021
/haber/10-ekim-deki-kamu-gorevlileri-icin-arastirma-onergesi-245351
ANKARA KATLİAMI ANMASI
"10 Ekim'i unutmayacağız, davaya önem vermemiz lazım"
10 Aralık 2020
/haber/10-ekim-i-unutmayacagiz-davaya-onem-vermemiz-lazim-235809
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/haber/10-ekim-aniti-icin-39-proje-yarisacak-220769
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10 Ekim 2019
/haber/ankara-gari-onunde-10-ekim-katliami-anmasi-214252
10 Ekim Katliamı’nda Yaşamını Kaybedenler Anıldı
10 Ekim 2018
/haber/10-ekim-katliami-nda-yasamini-kaybedenler-anildi-201534
10 Ekim Katliamı Davası'nda 9 Sanığa 101 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
3 Ağustos 2018
/haber/10-ekim-katliami-davasi-nda-9-saniga-101-kez-agirlastirilmis-muebbet-199711
10 Ekim Derneği’nin Kapatılmasına Vekillerden Tepki
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/haber/10-ekim-dernegi-nin-kapatilmasina-vekillerden-tepki-194307
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/haber/10-ekim-dernegi-mahkeme-karariyla-kapatildi-194278
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