Özgürlük İstiyoruz’dan 8 Ekim çağrısı: Altı kentte eş zamanlı açıklama

Özgürlük İstiyoruz kampanyası, LGBTİ+’lara yönelik baskılara, tutuklamalara ve LGBTİ+ hareketini susturma girişimlerine karşı 8 Ekim Perşembe günü altı kentte eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.
Kampanya, LGBTİ+’ları, hak savunucularını ve kurumları açıklamalara çağırarak şöyle dedi:
“Bizi yalnızlaştırmaya, görünmez kılmaya ve hayatlarımızı baskı altına almaya çalışanlara karşı bulunduğumuz her yerde bir araya geliyoruz.”
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Açıklamalar nerede, saat kaçta?
Basın açıklamalarının kent, yer ve saatleri şöyle:
Ankara: 12.00 — Mülkiyeliler Birliği
Diyarbakır: 12.30 — Diyarbakır Barosu
İstanbul: 14.00 — İHD İstanbul Şubesi
Mersin: 18.00 — İHD Mersin Şubesi
İzmir: 18.30 — Kara Kedi Kültür Merkezi
Çanakkale: 18.30 — İHD Çanakkale Şubesi
Kampanya, çağrısını “Şehir şehir, yan yana özgürlük istiyoruz!” sözleriyle duyurdu.
(NÖ)