Özgürlük İstiyoruz’dan 8 Ekim çağrısı: Altı kentte eş zamanlı açıklama

Özgürlük İstiyoruz kampanyası, LGBTİ+’lara yönelik baskılara, tutuklamalara ve LGBTİ+ hareketini susturma girişimlerine karşı 8 Ekim Perşembe günü altı kentte eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.

Kampanya, LGBTİ+’ları, hak savunucularını ve kurumları açıklamalara çağırarak şöyle dedi:

“Bizi yalnızlaştırmaya, görünmez kılmaya ve hayatlarımızı baskı altına almaya çalışanlara karşı bulunduğumuz her yerde bir araya geliyoruz.”

Selin Berghan: Çocuk haklarını en iyi bilenlerden biri LGBTİ+ hareketidir

Açıklamalar nerede, saat kaçta?

Basın açıklamalarının kent, yer ve saatleri şöyle:

Ankara: 12.00 — Mülkiyeliler Birliği

Diyarbakır: 12.30 — Diyarbakır Barosu

İstanbul: 14.00 — İHD İstanbul Şubesi

Mersin: 18.00 — İHD Mersin Şubesi

İzmir: 18.30 — Kara Kedi Kültür Merkezi

Çanakkale: 18.30 — İHD Çanakkale Şubesi

Kampanya, çağrısını “Şehir şehir, yan yana özgürlük istiyoruz!” sözleriyle duyurdu.

(NÖ)