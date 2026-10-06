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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 15:10 6 Ekim 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 15:15 6 Ekim 2026 15:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgürlük İstiyoruz’dan 8 Ekim çağrısı: Altı kentte eş zamanlı açıklama

LGBTİ+’lara yönelik operasyonların ardından kurulan Özgürlük İstiyoruz Kampanya Grubu, 8 Ekim’de altı kentte eş zamanlı basın açıklamaları yapacak. Kampanya, “Şehir şehir, yan yana özgürlük istiyoruz” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgürlük İstiyoruz’dan 8 Ekim çağrısı: Altı kentte eş zamanlı açıklama
Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org
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Özgürlük İstiyoruz kampanyası, LGBTİ+’lara yönelik baskılara, tutuklamalara ve LGBTİ+ hareketini susturma girişimlerine karşı 8 Ekim Perşembe günü altı kentte eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek.

Kampanya, LGBTİ+’ları, hak savunucularını ve kurumları açıklamalara çağırarak şöyle dedi:

“Bizi yalnızlaştırmaya, görünmez kılmaya ve hayatlarımızı baskı altına almaya çalışanlara karşı bulunduğumuz her yerde bir araya geliyoruz.”

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Açıklamalar nerede, saat kaçta?

Basın açıklamalarının kent, yer ve saatleri şöyle:

  • Ankara: 12.00 — Mülkiyeliler Birliği

  • Diyarbakır: 12.30 — Diyarbakır Barosu

  • İstanbul: 14.00 — İHD İstanbul Şubesi

  • Mersin: 18.00 — İHD Mersin Şubesi

  • İzmir: 18.30 — Kara Kedi Kültür Merkezi

  • Çanakkale: 18.30 — İHD Çanakkale Şubesi

Kampanya, çağrısını “Şehir şehir, yan yana özgürlük istiyoruz!” sözleriyle duyurdu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + ailem güvende operasyonları
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