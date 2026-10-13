Özgürlük İstiyoruz Kampanyası: Duvarlar dayanışmamızı engelleyemez

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, 12 Eylül’de LGBTİ+’lara yönelik düzenlenen operasyonun üzerinden bir ay geçmesi nedeniyle Ankara’daki Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, tutukluların bir aydır cezaevinde tutulduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Gönül isterdi ki bugün burada arkadaşlarımızı karşılamak için buluşalım. Ancak bundan tam bir ay önce, AKP iktidarının hukuksuz ve zorbaca bir operasyonla aramızdan aldığı LGBTİ+ arkadaşlarımız hâlâ Sincan zindanında esir tutuluyor.

“Sizin günah keçiniz olmayacağız”

Sincan Cezaevi’nde yaşamını yitiren trans erkek mahpus Poyraz’ı da anan kampanya üyeleri, tutuklu LGBTİ+’ların serbest bırakılması çağrısını yineledi:

“Arkadaşlarımızla aramıza duvarlar, dikenli teller, gardiyanlar, askerler ve polisler girse de; iktidar tüm imkânlarını seferber etse de bugün buradan, trans erkek mahpus Poyraz’ı öldürdüğünüz Sincan Cezaevi önünden bir kez daha haykırıyoruz: LGBTİ+ tutsaklara özgürlük!”

Kampanya üyeleri, iktidarın LGBTİ+ hareketine yönelik politikalarını eleştirerek şöyle seslendi:

12 Eylül’ün karanlık yıldönümünde LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ hareketine savaş açmayı tercih eden iktidar, varoluş mücadelemizi engelleyemez. Çünkü biz hayatın tam içindeyiz. Okulda, evde, işte, Mecliste, çarkta; yani her yerdeyiz!

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“Sorumluluğunuzu bizi hapsederek örtemezsiniz”

Kampanya üyeleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) yaşanan çocuk işçi ölümlerini, kadın cinayetlerini, okullarda artan şiddeti ve kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasını da gündeme getirdi.

Bu sorunların sorumluluğunun iktidarda olduğunu savunan kampanya üyeleri, şu ifadeleri kullandı:

“MESEM’lerde yaşanan çocuk işçi cinayetlerinde, kamu kaynaklarının fonlarla sermayeye aktarılmasında, kadın cinayetlerinde ve okullarda artan şiddette bizim değil sizin parmağınız var. Sorumluluğunuzu bizi hapsederek örtemezsiniz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Suçlu biz değil, sizsiniz!”

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“Eşit ve özgür bir yaşam için mücadele edeceğiz”

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, açıklamasını tutuklu LGBTİ+’larla dayanışmayı sürdüreceğini belirterek sonlandırdı:

“Biz bütün baskılara rağmen bir arada, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı sizin zulüm tezgâhlarınızdan, zindanlarınızdan çekip alacağız!”

Açıklama, “Her yer zindan, özgürlük istiyoruz” ve “Yaşasın feminist dayanışmamız” sloganlarıyla sona erdi.

(NÖ)