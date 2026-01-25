ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:04 25 Ocak 2026 15:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.01.2026 15:20 25 Ocak 2026 15:20
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nden "Rojava’ya ses ver" çağrısı

Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılara tepki gösteren Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi’nden çok sayıda sanatçı, ‘Rojava’ya ses ver’ mesajıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nden "Rojava’ya ses ver" çağrısı

Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) yönelik saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Her şey yıkılmadan, umut ve hayat tükenmeden..."

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, ‘Rojava’ya ses ver’ mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'savaşın ve şiddetin normalleştirilmesine' “Herkesin hayatını etkileyecek korkunç şeyler oluyor çok yakınımızda. Seyredip susmamız bekleniyor.” sözleriyle tepki gösterdi.

Sanatçılar yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Her şey yıkılmadan, umut ve hayat tükenmeden bir kez daha haykırıyoruz: Eşitlik, özgürlük, barış!” mesajını paylaştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi Rojava Barış
ilgili haberler
Libération’dan Rojava’daki Kürt kadınları için küresel dayanışma çağrısı
Bugün 08:38
/haber/liberationdan-rojavadaki-kurt-kadinlari-icin-kuresel-dayanisma-cagrisi-316003
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Libération’dan Rojava’daki Kürt kadınları için küresel dayanışma çağrısı
Bugün 08:38
/haber/liberationdan-rojavadaki-kurt-kadinlari-icin-kuresel-dayanisma-cagrisi-316003
Sayfa Başına Git