Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nden "Rojava’ya ses ver" çağrısı

Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) yönelik saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Her şey yıkılmadan, umut ve hayat tükenmeden..."

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, ‘Rojava’ya ses ver’ mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'savaşın ve şiddetin normalleştirilmesine' “Herkesin hayatını etkileyecek korkunç şeyler oluyor çok yakınımızda. Seyredip susmamız bekleniyor.” sözleriyle tepki gösterdi.

Sanatçılar yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Her şey yıkılmadan, umut ve hayat tükenmeden bir kez daha haykırıyoruz: Eşitlik, özgürlük, barış!” mesajını paylaştı.

Rojava'ya ses ver! pic.twitter.com/MjFhxJsAFH — Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi (@ozgur_sanat_) January 24, 2026

(NÖ)