Özgürlük Filosu'nda alıkonulan milletvekilleri Türkiye'ye dönüyor

Küresel Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak üzere Akdeniz'e yelken açtı.

Ekim ayının ilk haftasında İtalya’nın Otranto kentinden 'Vicdan' isimli amiral gemisi ve 10 tekne ile yola çıkan filoda doktorlar ve basın mensupları ile birlikte 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere çok sayıda aktivist yer alıyordu.

Alıkonulanlar arasında Saadet Partisi Bursa Milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün de bulunuyor.

Gazze yolundaki Özgürlük Filosu'na müdahale

Üç milletvekili Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi ve bugün saat 21.40 itibariyle Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye dönecekler.

Milletvekillerinin yanı sıra filoda bulunan aktivistlerin de yarın farklı ülkeler üzerinden deport edileceği öğrenildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı. Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu müdahale etti. Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda yola devam etmeleri engellenen filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu. İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

(NÖ)